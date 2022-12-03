"البرغوث" ينتظر حدثاً تاريخياً الليلة..ميسي يتطلع لاحتفالية في المباراة "الألفية"

المصدر: د ب أ

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يتطلع نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، إلى احتفالية كبيرة عندما يخوض مباراة منتخب بلاده المقررة اليوم السبت في الدور الثاني (دور الـ16) لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتمثل مباراة اليوم حدثا تاريخيا لميسي حيث ستكون المباراة رقم 1000 في مسيرته الاحترافية الحافلة بالإنجازات ،إضافة لكونها تأتي وسط بطولة كأس العالم التي يتطلع النجم الشهير إلى الفوز بلقبها للمرة الأولى مع منتخب بلاده.

ويتطلع ميسي إلى دخول نادي الـ"ألف" بأفضل صورة ممكنة خاصة وأن الفرصة تبدو مواتية لهذا بعدما ابتعد المنتخب الأرجنتيني عن مواجهة أي من المنتخبات العملاقة في هذا الدور.

وبدأ ميسي مسيرته الاحترافية في 16أكتوبر 2004 عندما شارك كبديل في مباراة فريقه السابق برشلونة أمام اسبانيول بالدوري الإسباني، وكان ميسي وقتها في السابعة عشرة من عمره، وخاض نحو 8 دقائق في تلك المباراة.

وعلى مدار مسيرته مع برشلونة، خاض ميسي /35 عاما/ 778 مباراة كان آخرها أمام أوساسونا في 16مايو 2021، وسجل فيها 672 هدفا وصنع 268 هدفا لزملائه حتى رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2021 بعدما أحرز 35 لقبا في مختلف البطولات مع برشلونة.

وعلى مستوى مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني، كانت البداية في 17 أغسطس 2005، لكنها لم تكن بداية تنسى على الاطلاق حيث بدأ ميسي المباراة بديلا في الدقيقة 64 لكنه تعرض للطرد ببطاقة حمراء في الدقيقة التالية مباشرة.

وعلى مدار مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني حتى الآن، خاض ميسي 167 مباراة سجل خلالها 93 هدفا. ومن بين هذه المباريات، خاض ميسي 22 مباراة في بطولات كأس العالم ليكون أكثر لاعب يخوض مباريات مع المنتخب الأرجنتيني في المونديال بفارق مباراة واحدة عن الأسطورة الراحل دييجو مارادونا.

وإلى جانب هذا، خاض ميسي خلال مسيرته مع سان جيرمان 53 مباراة؛ سجل خلالها 23 هدفا وصنع 27 وفاز مع الفريق بلقبين.

والقائمة التالية توضح بعض الحقائق الأخرى المثيرة عن النجم الأرجنتيني الشهير:

سجل ميسي 8 أهداف في بطولات كأس العالم لكنها جاءت جميعا في مباريات الدور الأول فلم يسبق له أن هز الشباك في الأدوار الإقصائية، وهو ما يسعى لتغييره اليوم.

صنع ميسي 63 فرصة لزملائه في بطولات كأس العالم منذ مشاركته الأولى في البطولة عام 2006، وهو أكثر من أي لاعب آخر في الفريق من حيث صناعة الفرص.

في 2012، سجل ميسي 91 هدفا في عام واحد، ليضرب الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في عام تقويمي واحد. وقبل هذا، كان الرقم القياسي مسجلا باسم الأسطورة الألماني جيرد مولر الذي سجل 85 هدفا في 1972 .

سجل ميسي هدفه رقم 400 خلال مباراة دولية مع منتخب بلاده أمام المنتخب الألماني في 15 أغسطس 2012 .

لم يحرز ميسي أي هدف في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا عندما كان الراحل دييجو مارادونا مديرا فنيا للفريق، وخرج الفريق من دور الثمانية على يد المنتخب الألماني.

أحرز ميسي 4 أهداف في مونديال 2014 بالبرازيل وخسر الفريق المباراة النهائية أمام ألمانيا.

شارك ميسي في 14 هدفا ببطولات كأس العالم، طبقا لشبكة "أوبتا" ، حيث صنع 6 أهداف بخلاف الأهداف الثمانية التي أحرزها. ومنذ بداية مشاركات ميسي في المونديال عبر نسخة 2006، لا يتفوق عليه في هذه الناحية سوى الألماني توماس مولر الذي أحرز 10 أهداف وصنع ستة أهداف لزملائه.

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