مواعيد مباريات دور الستة عشر بكأس العالم 2022 في قطر

المصدر: (د ب أ)

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بعد نهاية دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تأتي مواجهات دور الستة عشر كالآتي:-

السبت 3 ديسمبر

هولندا والولايات المتحدة الأمريكية (ستاد خليفة الدولي) الساعة 1500 بتوقيت جرينتش

الأرجنتين وأستراليا (ملعب أحمد بن علي) الساعة 1900 بتوقيت جرينتش

الأحد 4 ديسمبر

فرنسا وبولندا (ملعب الثمامة) الساعة 1500 بتوقيت جرينتش

إنجلترا والسنغال (الخور) الساعة 1900 بتوقيت جرينتش

الاثنين 5 ديسمبر

اليابان وكرواتيا (الوكرة) 1500 بتوقيت جرينتش

البرازيل وكوريا الجنوبية ( الدوحة)1900 بتوقيت جرينتش

المغرب وإسبانيا (ملعب المدينة التعليمية) 1600 بتوقيت جرينتش

البرتغال وسويسرا (ملعب لوسيل) 1900 بتوقيت جرينتش

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