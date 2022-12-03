مواعيد مباريات دور الستة عشر بكأس العالم 2022 في قطر

المصدر:
  • (د ب أ)
التاريخ:
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 بعد نهاية دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تأتي مواجهات دور الستة عشر كالآتي:-

السبت 3  ديسمبر

هولندا والولايات المتحدة الأمريكية (ستاد خليفة الدولي) الساعة 1500 بتوقيت جرينتش

الأرجنتين وأستراليا (ملعب أحمد بن علي) الساعة 1900 بتوقيت جرينتش

الأحد 4  ديسمبر

فرنسا وبولندا (ملعب الثمامة) الساعة 1500 بتوقيت جرينتش

إنجلترا والسنغال (الخور) الساعة 1900 بتوقيت جرينتش

الاثنين 5  ديسمبر

اليابان وكرواتيا (الوكرة) 1500 بتوقيت جرينتش
البرازيل وكوريا الجنوبية ( الدوحة)1900 بتوقيت جرينتش
المغرب وإسبانيا (ملعب المدينة التعليمية) 1600 بتوقيت جرينتش
البرتغال وسويسرا (ملعب لوسيل) 1900 بتوقيت جرينتش

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