مواعيد مباريات دور الستة عشر بكأس العالم 2022 في قطر
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بعد نهاية دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تأتي مواجهات دور الستة عشر كالآتي:-
السبت 3 ديسمبر
هولندا والولايات المتحدة الأمريكية (ستاد خليفة الدولي) الساعة 1500 بتوقيت جرينتش
الأرجنتين وأستراليا (ملعب أحمد بن علي) الساعة 1900 بتوقيت جرينتش
الأحد 4 ديسمبر
فرنسا وبولندا (ملعب الثمامة) الساعة 1500 بتوقيت جرينتش
إنجلترا والسنغال (الخور) الساعة 1900 بتوقيت جرينتش
الاثنين 5 ديسمبر
اليابان وكرواتيا (الوكرة) 1500 بتوقيت جرينتش
البرازيل وكوريا الجنوبية ( الدوحة)1900 بتوقيت جرينتش
المغرب وإسبانيا (ملعب المدينة التعليمية) 1600 بتوقيت جرينتش
البرتغال وسويسرا (ملعب لوسيل) 1900 بتوقيت جرينتش