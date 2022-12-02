هداف كأس العالم 2022: من سيفوز بالحذاء الذهبي؟

المصدر: رويترز

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شارف دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم على الانتهاء. وتبرز من بين الجوائز التي يتنافس عليها اللاعبون الحذاء الذهبي للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في البطولة.

وينظر إلى عدد الأهداف التي شارك اللاعبون في صناعتها بعين الاعتبار حال التساوي مع عدد مرات هز الشباك. وإذا استمر التعادل، فإن اللاعب الذي لعب دقائق أقل يكون الفائز.

وفاز هاري كين قائد منتخب إنجلترا بالجائزة في النسخة الماضية من البطولة في روسيا، حيث سجل ستة أهداف ساعدت فريقه في الوصول إلى قبل النهائي. ونستعرض فيما يلي المتنافسين على الحذاء الذهبي في قطر:

* ألفارو موراتا

سجل لاعب أتليتيكو مدريد في كل مباريات إسبانيا بالمجموعة الخامسة، بينها مواجهة ألمانيا بعدما نزل بديلا أمام بطلة 2014. وصنع موراتا، الذي غاب عن التشكيلة الأساسية في أول مباراتين بكأس العالم لصالح ماركو أسينسيو، هدفا وصنع آخر في الفوز 7-صفر على كوستاريكا في المباراة الأولى. وتقدم لفريق المدرب لويس إنريكي في المباراة الختامية للمجموعة، لكن اليابان قلبت تأخرها لتهزم إسبانيا بطلة 2010 لتتأهل إلى دور الستة عشر في صدارة المجموعة.

*كيليان مبابي

أخفق النجم الفرنسي في هز الشباك في الخسارة أمام تونس في مباراة الفريقين الأخيرة بالمجموعة الرابعة. وسجل اللاعب البالغ عمره 23 عاما في مرمى أستراليا في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة وأحرز ثنائية من الأهداف في الشوط الثاني أمام الدنمرك لتضمن فرنسا حاملة اللقب مقعدا في أدوار خروج المغلوب.

ولا تزال الفرصة سانحة لزيادة حصيلته من الأهداف عندما يواجه فريقه منتخب بولندا في دور الستة عشر، عندما يسعى روبرت ليفاندوفسكي، هداف بولندا على مر العصور لتسجيل المزيد من الأهداف بعدما افتتح رصيده في تاريخ البطولة أمام السعودية.

* ماركوس راشفورد

بدأ المهاجم الإنجليزي مسيرته بكأس العالم في قطر على نحو رائع.

وقبل أشهر لم يكن راشفورد قد ضمن مقعدا في التشكيلة بسبب حالته البدنية، لكن مهاجم مانشستر يونايتد في مركز متقدم في سباق الحذاء الذهبي بعدما سجل ثنائية من الأهداف في الفوز على ويلز.

كما هز زملاؤه فيل فودن وجاك جريليش وبوكايو ساكا ورحيم سترلينج وجو بلينجهام الشباك في دور المجموعات.

* كودي جاكبو

نجح المهاجم الهولندي في التسجيل بصورة منتظمة في كأس العالم بقطر حتى الآن ليساعد منتخب بلاده في التأهل إلى دور الستة عشر في صدارة المجموعة الأولى.

وكان اللاعب البالغ عمره 23 عاما مؤثرا في مشوار فريقه ايندهوفن للوصول إلى أدوار خروج المغلوب بالدوري الأوروبي وترددت أنباء عن اهتمام الفرق الكبرى في أوروبا بالتعاقد معه في الصيف.

* ليونيل ميسي

قال النجم الأرجنتيني إن هذه ستكون آخر مشاركاته بكأس العالم. وسجل ميسي (35 عاما) أول أهدافه من ركلة جزاء في الخسارة المفاجئة أمام السعودية في مستهل مشوارهما بالمجموعة الثالثة، قبل أن يسجل هدفا ويصنع آخر أمام المكسيك.

وحظي ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، بمسيرة مليئة بالألقاب على مستوى الأندية لكنه أخفق في الفوز بكأس العالم الذي انتظرته الأرجنتين طويلا. وترغب الجماهير في أنحاء العالم في أن يرفع النجم الأرجنتيني الكأس هذه المرة.

وسيسعى غريمه، البرتغالي كريستيانو رونالدو للفوز بالحذاء الذهبي بعدما أصبح أول لاعب يهز الشباك في خمس نسخ لكأس عالم بهدفه أمام غانا في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثامنة.

* برونو فرنانديز

ألقى رحيل كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد المثير للجدل بظلاله على مسيرة البرتغال في كأس العالم حتى الآن.

لكن برونو فرنانديز (28 عاما)، الذي طالما اكتفى بدور ثانوي خلف رونالدو، خرج من ظل رونالدو بتسجيل ثنائية من الأهداف أمام أوروجواي بعدما صنع اثنين في الفوز 3-2 على غانا.

* إينر فالنسيا

سجل الهداف التاريخي لمنتخب الإكوادور هدفي الفوز على قطر في مستهل مشوار الفريقين.

وأضاف هدفا ثالثا في تعادل مستحق 1-1 أمام هولندا، لكنه لن يتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف بعد خروج الإكوادور من دور المجموعات بخسارتها 2-1 أمام السنغال في ختام منافسات المجموعة الأولى.

الإسباني ألفارو موراتا ثلاثة أهداف 126 دقيقة

الفرنسي كيليان مبابي 3 207

الإنجليزي ماركوس راشفورد 3 107

الهولندي كودي جاكبو 3 251

الإكوادوري إينر فالنسيا 3 257

البرتغالي برونو فرنانديز 2 180

الألماني نيكلاس فولكروج 2 66

الأرجنتيني ليونيل ميسي 2 270

تشو جيو-سونج من كوريا الجنوبية 2 106

الإسباني فيران توريس 2 144

الكرواتي أندريه كراماريتش 2 208

الإنجليزي بوكايو ساكا 2 149

الفرنسي أوليفييه جيرو 2 152

البرازيلي ريتشارليسون 2 152

محمد قدوس من غانا 2 160

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