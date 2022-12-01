هيرفي رينار: لولا العويس لخرجنا بهزيمة ثقيلة كنا نستحقها

المصدر: رويترز

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أكد هيرفي رينار مدرب السعودية، أن الحارس محمد العويس أنقذ فريقه من هزيمة كبيرة أمام المكسيك ليودع كأس العالم لكرة القدم أمس الأربعاء.

وفازت المكسيك 2-1 على السعودية لتكتفي بالمركز الثالث في المجموعة الثالثة وتودع البطولة هي الأخرى، بفارق الأهداف خلف بولندا التي خسرت 2-صفر أمام الأرجنتين الفائزة بصدارة المجموعة.

وبعد انتصارها التاريخي على الأرجنتين في مباراتها الافتتاحية، ودعت السعودية النهائيات بعد احتلال المركز الرابع في المجموعة الثالثة.

وأبلغ رينار مؤتمراً صحفياً: "النتيجة لا تعكس سير المباراة، فقد كنا نستحق الهزيمة بفارق كبير من الأهداف لولا وجود العويس. أنقذنا من هدف في الدقيقة الثالثة، ولم نستطع التعامل مع شراسة وحماس المكسيك في المواجهات الثنائية".

وأضاف: "عانينا من مشاكل بدنية وكان علينا التأقلم مع إصابة المدافع علي البليهي، المكسيك كانت أفضل وكنا نعلم أنها ستلعب بشراسة من أجل تسجيل أكبر عدد من الأهداف للتأهل إلى دور الستة عشر".

ورفض المدرب الفرنسي إلقاء اللوم على الغيابات في صفوف السعودية مع ابتعاد أربعة لاعبين للإصابة والإيقاف.

وقال: "التشكيلة بها 26 لاعباً وعلينا التعامل بما لدينا، نعم الإصابات أثرت علينا لكنها ليست عذراً، أمام بولندا كنا الطرف الأفضل لكننا افتقرنا إلى الفاعلية لكن اليوم لعبنا بشكل سيئ".

وأوضح رينار أنه وجه التهنئة للاعبي السعودية على أدائهم الإجمالي في البطولة.

وأضاف: "قدمنا أفضل ما لدينا ولن ننسى العمل الذي قمنا به معاً، أنا فخور بالعمل مع الفريق وباللاعبين، لكننا لم نستحق الفوز اليوم".

وتحدث رينار عن صعوبة المشاركة في كأس العالم بسبب تنوع الفرق وقوتها.

وقال: "ما حدث لنا تكرر مع قطر وتونس، من الصعب بلوغ دور الستة عشر فالسعودية نجحت في ذلك مرة واحدة من قبل منذ فترة طويلة في 1994، نحلم بالعودة إلى كأس العالم والتأهل إلى الدور التالي".

وأشار رينار إلى أن السعودية ستبدأ الاستعداد لكأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر. ولم يحدد الاتحاد الآسيوي موعد البطولة سواء في نهاية 2023 أو تأجيلها حتى 2024.

وأضاف: "لدينا وقت طويل للاستعداد لكأس آسيا التي ربما تقام في نهاية العام المقبل، الفوز باللقب والنجاح في تصفيات كأس العالم المقبلة من أهداف المنتخب السعودي".

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