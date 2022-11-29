موراتا يفضل البقاء على مقاعد البدلاء مقابل تتويج إسبانيا بكأس العالم

المصدر: د ب أ

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أبدى المهاجم الإسباني ألفارو موراتا رضاه عن التواجد على مقاعد بدلاء منتخب بلاده في بداية مباريات الفريق بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، إذا كان ذلك يعني تتويج الفريق باللقب.

ولم يتواجد موراتا، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في القائمة الأساسية لمنتخب إسبانيا في مباراتي كوستاريكا وألمانيا بأول جولتين من مرحلة المجموعات، لكنه تمكن من هز الشباك خلالهما.

وحقق منتخب إسبانيا انتصارا كاسحا بنتيجة 7 / صفر على منتخب كوستاريكا في الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة، قبل أن يتعادل 1 / 1 مع نظيره الألماني، ليتربع على قمة الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب اليابان.

وأصبح فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بحاجة للحصول على نقطة وحيدة خلال لقائه الأخير في المجموعة أمام منتخب اليابان، بعد غد الخميس، للصعود إلى الأدوار الإقصائية في البطولة التي توج بها عام 2010.

وفي حال استبعاده من القائمة الأساسية لمنتخب إسبانيا في مواجهة اليابان، شدد موراتا على أنه لن يكون لديه أي شكاوى وسوف يؤازر زملائه بكل قوة.

وصرح موراتا لمحطة (أوندا سيرو) الإسبانية الإذاعية قائلا: "على مستوى النادي لديك المزيد من الوقت للتدريب، ومساحة أكبر، من الواضح أنك تريد اللعب. ولكن هنا، يمكنني أن أؤكد لكم أنه لا يزعجني على الإطلاق (أن أكون بديلاً)".

أضاف موراتا "في الواقع، إذا اضطررت إلى الاختيار من بين مقاعد البدلاء في جميع المباريات، أو حتى عدم اللعب، مقابل تتويج الفريق بكأس العالم ، فسوف أشجع الفريق من مقاعد البدلاء".

أكد موراتا "في النهاية لدينا هدف وحلم ونشعر جميعا بالأهمية. كل شخص مهم بطرق مختلفة. كل واحد منا مهم وكل شخص لديه واجباته".

أوضح اللاعب الإسباني "العديد من اللاعبين الذين لا يلعبون يمكن أن يكونوا الأفراد الذين يقدمون المزيد للمجموعة. تاريخيا ، كان الأمر كذلك في المنتخب الوطني".

وتابع "إنني دائما أعطي مثالا للأشخاص الذين يريدون اللعب ولكن لا يلعبون بقدر ما يريدون. يتعين عليهم أن ينظروا إلى بيبي رينا وإيكر كاسياس".

أشار موراتا "لقد كانا هنا (في النسخة الماضية للمونديال) بدون لعب، لكنهما قدما دائما أفضل ما لديهما، لذا فقد نالا التقدير الذي يستحقانه، سواء لعبا أم لا".

يذكر أن موراتا /30 عاما/ يحتل المركز الخامس في قائمة هدافي منتخب إسبانيا التاريخيين برصيد 29 هدفا.



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