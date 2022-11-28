ساوثجيت يرفض تأكيد مشاركة أو غياب هاري كين عن مواجهة ويلز

المصدر: د ب أ

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بات هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي جاهزا لمواجهة ويلز غدا الثلاثاء، لكن جاريث ساوثجيت المدير الفني للفريق لم يؤكد بعد أن اللاعب سوف سيبدأ المباراة أساسيا .

وعانى كين من إصابة في القدم في مباراة إنجلترا الأولى بكأس العالم المقامة حاليا في قطر في مواجهة إيران، لكنه تعافى في الوقت المناسب ليشارك في المواجهة الثانية أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

وعانى مهاجم توتنهام في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ورغم ذلك فإن العديد من الأصوات طالبت بإبعاده عن المباراة الأخيرة بالمجموعة الثانية أمام ويلز.

ولم يحسم المنتخب الإنجليزي بعد تأهله للدور الثاني، لكن خروجه سيكون واقعا في حال خسر بأربعة أهداف في ملعب "أحمد بن علي" غدا الثلاثاء، ليفشل في التأهل للدور المقبل.

وخلال مناقشة اختياراته للمباراة، قال ساوثجيت إن الفريق بحاجة لتحقيق التوازن ما بين الاستقرار والتغيير.

كان ساوثجيت، قد أكد قبل مواجهة أمريكا الماضية إن قرار إبعاد كين عن التشكيل الأساسي سيكون شجاعا، لكنه تحدث بيقين أقل حينما تم سؤاله عن الأمر في مباراة ويلز.

وردا على السؤال حول إشراك كين في المباراة، قال ساوثجيت: "سنختار الفريق الذي نثق في قدرته على الفوز بالمباراة، هذه أولويتنا دائما".

وأضاف: "كين بخير فيما يتعلق بالكدمة التي أصيب بها، نحن نقول بأنها في قدمه والأخرون يقولون إنها في الكاحل، إنه مصاب في قدمه".

وتابع ساوثجيت: "لقد تدرب بشكل جيد، وفي الفريق ككل لن يغيب أحد سوى بن وايت بسبب المرض".



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