لاعب الوسط الصربي جوديلي: لم أتعمد إيذاء نيمار

المصدر: د ب أ

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دافع نيمانيا جوديلي لاعب وسط منتخب صربيا عن تدخله على النجم البرازيلي نيمار ، مما تسبب في تعرضه لإصابة قوية في الكاحل.

وغادر نيمار نجم باريس سان جيرمان الملعب في الدقيقة 80 من المباراة التي فاز فيها منتخب السامبا على نظيره الصربي بهدفين دون رد يوم الخميس الماضي، حيث ارتكبت ضده تسع مخالفات، في محصلة هي الأكبر على مستوى جميع اللاعبين خلال الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وتلقى جوديلي بطاقة صفراء في الدقيقة 49 بعد تدخله القوي مع نيمار ليتم استبداله بعدها بثمان دقائق، لكنه أكد أنه لم يتعمد إيذاء منافسه.

وقال جوديلي لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية اليوم الأحد "لا أشعر وأنني تدخلت معه بقوة شديدة، حاولت ألا أضربه بقوة وبالطبع ليس في كاحله، أعتقد أنه تعرض للإصابة خلال موقف أخر، لأنه واصل اللعب لبعض الوقت".

وأضاف "شعرت بأنني لم يكن لدي أي خيار عندما يدخل منطقة الجزاء لأنه خطير ، كانت مخالفة ضرورية في رأيي، لكنها مخالفة أدت إلى استبدالي".

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