كندا تسجل أول هدف في تاريخها بكأس العالم

المصدر: رويترز

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أصبح ألفونسو ديفيز أول كندي يسجل هدفا لبلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعدما هز شباك الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش في الدقيقة الثانية من مباراة المجموعة السادسة اليوم الأحد.

وتشارك كندا في كأس العالم للمرة الثانية بعدما خاضت منافسات نسخة 1986 لكنها خرجت حينها من دور المجموعات دون أي فوز أو هدف.

وفي النسخة الجارية في قطر، خسرت كندا 1-صفر أمام بلجيكا في الجولة الافتتاحية وأهدر ديفيز حينها ركلة جزاء.

وستلعب كندا في ختام دور المجموعات أمام المغرب يوم الخميس.

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