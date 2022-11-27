لماذا ألغى الحكم هدف زياش في بلجيكا؟

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألغى الحكم هدفا لحكيم زياش قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو خلال تعادل المغرب مع بلجيكا بدون أهداف في الشوط الأول بالجولة الثانية للمجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم في استاد الثمامة بالدوحة اليوم الأحد.

وتماسك دفاع المغرب أمام محاولات بلجيكا للوصول إلى مرمى الحارس منير المحمدي (الكجوي) الذي بدأ أساسيا بشكل مفاجئ رغم أن ياسين بونو شارك في مراسم عزف النشيد الوطني قبل لحظات من انطلاق المباراة.

وتشير وسائل إعلام مغربية إلى أن بونو حارس إشبيلية شعر بدوار قبل صفارة البداية، ورغم هيبة الموقف تعامل المحمدي بثبات وأنقذ فرصة هدف مبكر حين أجهض انفراد للمهاجم ميشي باتشواي في أول خمس دقائق.

واعتمد المغرب على الهجمات المرتدة وكان يمكن لزياش وأشرف حكيمي التسجيل من محاولتين لكنهما افتقدا الدقة عند التسديد على مرمى الحارس تيبو كورتوا.

وسجل زياش من ركلة حرة جانبية لكن تقنية الفيديو أفسدت احتفالات الجمهور المغربي قبل صفارة النهاية مباشرة.

ويملك المغرب نقطة واحدة متساويا مع كرواتيا بينما تتصدر بلجيكا المجموعة بثلاث نقاط فيما تأتي كندا في ذيل الترتيب بدون نقاط قبل مواجهتها في وقت لاحق اليوم مع كرواتيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز