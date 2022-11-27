خبر سعيد للمنتخب المغربي قبل مواجهة بلجيكا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا أن المهاجم روميلو لوكاكو يتعافى بشكل أسرع من المتوقع من الإصابة لكن من غير المرجح أن يشارك أمام المغرب في المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد.

وشارك لوكاكو في مباراتين على مستوى الأندية منذ أغسطس بسبب إصابتين في الفخذ وعضلات الفخذ الخلفية، ويتعامل مارتينيز بحذر مع اللاعب الذي يحمل آمال بلاده في قطر.

وقال مارتينيز للصحفيين السبت "روميلو كان من البداية سيكون جاهزا للمباراة الثالثة (أمام كرواتيا) ونحن نسير وفقا لذلك، لكنه في موقف أفضل من المتوقع".

وأضاف "لقد شارك مرتين في المران الجماعي، والمؤشرات إيجابية جدا. سنرى كيف سيكون رد فعله في مران اليوم. لا أتوقع أن يشارك (أمام المغرب). هو ليس جاهزا بنسبة 100 بالمئة".

وشوهدت مشادة بين توبي ألدرفيريلد ولاعب الوسط كيفن دي بروين بعدما أرسل المدافع كرة طويلة خلال فوز بلجيكا غير المقنع 1-صفر على كندا، لكن مارتينيز قلل من هذا الخلاف وأكد أنه لا توجد مشكلة.

وقال مدرب بلجيكا "لا يجب أن نخلق أزمة من لا شيء. لديك لاعبان من أصحاب الخبرة وشاركا معا في أكثر من 70 مباراة مع المنتخب الوطني. كلاهما يبحث عن الانتصار ويريد الأداء بشكل مميز".

ويدرك مارتينيز خطورة المنتخب المغربي الذي يضم بين صفوفه أربعة لاعبين ولدوا في بلجيكا.

وقال مدرب بلجيكا "إنه فريق يضم مزيجا رائعا بين المهارة والكفاءة. إنه يملك لاعبين بوسعهم منحه الأفضلية العددية في الجانبين. إنه فريق منظم ومنضبط ويملك قوة في منتصف الملعب".

وأضاف "إنه فريق يلعب بتكافؤ مع أي منافس ويلعب بثقة هائلة".

وتعرضت بلجيكا لانتقادات بسبب الأداء المتواضع أمام كندا، التي أهدرت ركلة جزاء، لكن مارتينيز يعتقد أن الأداء سيتحسن في ظل أنه لم يستعد للمسابقة الكبرى بشكل مثالي، كما هو حال باقي الفرق.

وقال مارتينيز "لقد حضرنا لخوض أول مباراة بعدما تدربنا خمس مرات، وهذا يعني أن الفريق ليس مستعدا. لقد تابعنا بعض الفرق تبدأ بشكل مميز لكن بعد ذلك لا تستطيع التحكم في اللعب".

وأضاف "ستكون الفرق جاهزة بعد ثلاث مباريات. يجب على الفرق أن تستعد خلال اللعب في البطولة وهذا خطير لأنه قد يكلف النقاط".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز