 فيفا: ملاعب المونديال امتلأت بنسبة 94% خلال مباريات الجولة الأولى

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الملاعب امتلأت بنسبة 94 في المئة في مباريات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر، رغم أنه كان بالإمكان رؤية مقاعد خالية، تقريبا في كل مباراة.

وكانت هناك بعض الحيرة فيما يتعلق بالملاعب التى تستضيف مباريات البطولة، حيث تم اكتشاف أن التقارير الأولى الخاصة بقدرة استيعاب الملاعب غير دقيقة.

وفي السابق، كان قد أعلن أن استاد لوسيل، الذي يستضيف المباراة النهائية، يتسع لـ80 ألف متفرج، بينما قيل أن استاد البيت يتسع لـ60 ألف متفرج. وبقية الملاعب الست الأخيرة تتسع لـ40 ألف متفرج فقط.

والآن أوضح "فيفا" السعة الرسمية للملاعب، حيث أن كل ملعب يتسع لعدد جماهير أكبر من الذي كان قد تم الإعلان عنه.

ويمكن لاستاد لوسيل أن يستقبل 88966 مشجعا، فيما يتسع استاد البيت بمدنية الخور ل 68895 مشجعا.

أما الملاعب الست التي تتسع لـ40 ألف متفرج يمكنها استقبال أكثر من هذا العدد.

وتمثل المقاعد الإضافية، التي يفترض أنه لم يتم بيعها حتى اكتمال بيع السعة الرئيسية ، الفجوات الكبيرة الموجودة بين الجماهير، ومع ذلك أعلن "فيفا" أن الملاعب كانت ممتلئة بنسبة 94 في المئة.

وكان أعلى عدد جماهير حضر في مباراة واحدة قبل انطلاق منافسات اليوم الجمعة، هو 88103 مشجعا في ملعب لوسيل لمشاهدة مباراة المنتخب البرازيلي ونظيره الصربي التي أقيمت أمس الخميس وانتهت بفوز البرازيل بهدفين نظيفين.

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