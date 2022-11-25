 بماذا علق بيل على هزيمة منتخب بلاده أمام إيران؟

المصدر: د ب أ

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أعرب نجم ويلز المخضرم جاريث بيل عن شعوره بخيبة الأمل، عقب خسارة منتخب بلاده أمام إيران، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وخسر المنتخب الويلزي، الذي يشارك في المونديال للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 64 عاما، صفر / 2 أمام منتخب إيران، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم.

وظهر منتخب ويلز، الذي تعادل 1 / 1 في الجولة الأولى مع منتخب الولايات المتحدة، بشكل باهت للغاية، واستسلم تماما أمام المحاولات الهجومية الإيرانية، خاصة في الشوط الثاني، لينال خسارة مستحقة.

وقال بيل في تصريحات صحفية عقب المباراة التي أقيمت على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي "نحن محطمون، لا توجد طريقة أخرى لقول ذلك".

وأضاف بيل: " نشعر بخيبة أمل كبيرة... لا توجد كلمات أخرى تصف ماجرى... كافحنا حتى اللحظة الأخيرة ويتعين علينا العودة مرة أخرى. سيكون من الصعب علينا الأمر بالتأكيد. ينبغي علينا ان نرى. وأن نتعافى سريعا من تلك الخسارة".

وتجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة وحيدة، ليتذيل مؤخرة الترتيب، قبل لقائه المرتقب مع منتخب إنجلترا، يوم الثلاثاء القادم في ختام لقاءات المجموعة.

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