مدرب غانا ينتقد بقوة قرار احتساب ضربة جزاء للبرتغال

المصدر: د ب أ

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انتقد اوتو ادو مدرب منتخب غانا، بقوة قرار احتساب ضربة جزاء للبرتغال ، خلال المباراة التي خسرها فريقه 2 /3 اليوم الخميس بمونديال قطر.

وسجل رونالدو هدف السبق لمنتخب البرتغال في شباك غانا من ضربة جزاء في الدقيقة 65 من مباراة الفريقين بالجولة الأولى من المجموعة الثامنة لمونديال قطر ليصبح أول لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل أهداف خلال خمس نسخ متتالية من بطولة كأس العالم.

وقال ادو "لعبنا الكرة ثم حدث احتكاك، لا أعرف ما الذي فعلوه، ما إذا كان حكم الفيديو نائما، حقيقة أنهم لم يراجعوا اللقطات أمر جنوني".

وأضاف "كان قرارا خاطئا... سألت ما إذا كان بإمكاني أن أتحدث قليلا مع الحكم بعد المباراة ، لكن تم إبلاغي بأنه في اجتماع، وأن الأمر غير ممكن ، كان سيصبح من الرائع لو منح بضعة دقائق من وقته للمدرب".

ورد فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال بالقول "إذا كان الحكم الفيديو يعتقد أن هناك خطأ ما ، كان سيتدخل ، لكنه لم يفعل، أعتقد أنه ليس هناك شيء لمراجعته".

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