صقور السعودية فوق هام السحاب .. صحف المملكة تحتفل بالفوز التاريخي

المصدر: رويترز

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احتفلت صحف السعودية بالفوز التاريخي 2-1 على الأرجنتين في افتتاح مشوارهما في المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وقلبت السعودية تأخرها بركلة جزاء من ليونيل ميسي إلى فوز في غضون ثماني دقائق من الشوط الثاني بثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري.

وكتب الصحفي عمر عبد العزيز في صحيفة عكاظ "في كؤوس العالم ليال تاريخية لا تُنسى مهما مر الزمن، فيها قدمت بعض المنتخبات نتائج مفاجئة وحققت انتصارات غير متوقعة جعلت تلك الأجيال تظل في ذاكرة كل متابع رياضي".

وجاء عنوان خبر المباراة في صحيفة الشرق الأوسط "صقور السعودية فوق هام السحاب" وهي كلمات أغنية وطنية سعودية للفنان محمد عبده.

وألقت عدة صحف الضوء على قرار العاهل السعودي بإعلان اليوم الأربعاء عطلة رسمية لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية احتفالات بالفوز التاريخي.

ولم يتوقف الأمر عند الصحف المحلية، ففي ألمانيا وضعت مجلة بيلد صورة لسالم الدوسري صاحب هدف الفوز وهو يقوم بحركة أكروباتية وكتبت "هذا الهدف المذهل حطم ميسي".

وكتبت مجلة شبورت بيلد الألمانية "أول مفاجأة في كأس العالم.. هزيمة مذلة لميسي".

وسلطت شبكة سكاي سبورتس الضوء على انتفاضة السعودية المذهلة في الشوط الثاني لتنتزع أول فوز في تاريخها في بداية مشوارها في كأس العالم.

ومنذ مشاركتها الأولى في 1994 لم تستطع السعودية الفوز في أول مباراة لها في النهائيات وكانت أفضل نتائجها التعادل 2-2 مع تونس في 2006.

لكن الفوز على الأرجنتين كان يستحق الانتظار إذ حققت السعودية واحدة من أكبر المفاجآت للمنتخبات العربية منذ فوز الجزائر على ألمانيا الغربية في 1982.

وتتصدر السعودية المجموعة الثالثة متفوقة على المكسيك وبولندا بعد تعادلهما دون أهداف.

وتلعب السعودية ضد بولندا يوم السبت في مباراة ربما تضع الأخضر على الطريق إلى دور الستة عشر.

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