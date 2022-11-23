الرباط الصليبي ينهي مشوار نجم فرنسي بالمونديال

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم انتهاء مشوار المدافع لوكا هرنانديز في كأس العالم لكرة القدم، بعد إصابته في الركبة خلال فوز أبطال العالم 4-1 على أستراليا في المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء.

وأكد الاتحاد الفرنسي لرويترز تقريراً نشرته صحيفة "ليكيب" في وقت سابق قالت فيه إن هرنانديز أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة ولن يستكمل البطولة.

وخرج هرنانديز مصاباً من الملعب بعد أن ظل على العشب لمدة دقيقتين ممسكاً بركبته بعد أن سبقه ماثيو ليكي للكرة ليرسل تمريرة عرضية سجل منها كريج جودوين هدف أستراليا الافتتاحي.

وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بفارق نقطتين عن منتخبي تونس والدنمرك اللذين تعادلا دون أهداف الثلاثاء.

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