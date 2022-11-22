مدرب تونس: المنتخب السعودي منحنا دفعة كبيرة قبل مواجهة الدنمارك

المصدر: د ب أ

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قدم جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم التهنئة للمنتخب السعودي على الفوز التاريخي الذي حققه أمام نظيره الأرجنتيني 2 / 1 اليوم الثلاثاء ضمن منافسات كأس العالم 2022، مؤكدا أنه عزز ثقة الفريق التونسي قبل مواجهة الدنمارك.

وجاء ذلك عقب تعادل المنتخب التونسي مع نظيره الدنماركي سلبيا اليوم على ملعب استاد المدينة التعليمية، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، وذلك بعد ساعات قليلة من فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في المجموعة الثالثة.

وقال القادري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"شاهدت الشوط الأول من مباراة السعودية، وبعدها شعرنا بسعادة كبيرة إزاء النتيجة، رد فعل اللاعبين في غرف تغيير الملابس (قبل مباراة الدنمارك) كان هائلا، لقد شعروا بسعادة غامرة بهذا الفوز الكبير."

وأضاف القادري :"كل منتخب عربي يفوز فهو يمنحنا شعورا بالفخر. المنتخب السعودي منحنا دفعة كبيرة وجعلنا ندخل المباراة بثقة أكبر."

وتابع :"أهنئ المنتخب السعودي، ونتمنى لمنتخب المغرب الشقيق تحقيق نتيجة إيجابية غدا (أمام كرواتيا) والمنتخب القطري كذلك، إنهم أشقاءنا ونتمنى التوفيق للجميع."

وأثنى القادري بشكل كبير على دعم الجماهير التونسية للمنتخب في مباراة اليوم، قائلا :"لا أستطيع أن أصف دعم جماهيرنا، هو شيء نشعر به ولا نستطيع وصفه بكلمات، إنها جماهير من ذهب، لقد ساندونا في كل مكان، عند وصولنا الملعب، وعند الفندق الذي نقيم به."

وأضاف :"قلت للاعبينا إن تونس تنقصها الفرحة والضحكة، ويجب علينا أن نساهم في إسعاد الجماهير التونسية."

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