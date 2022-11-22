مدرب الأرجنتين يحث لاعبيه على "النهوض" بعد الخسارة المفاجئة أمام السعودية

المصدر: رويترز

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قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين إن لاعبيه بحاجة إلى إعادة استجماع التركيز والتطلع إلى مبارياتهم المقبلة بعد الخسارة 2-1 أمام السعودية في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم في قطر في واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة.

وتغلبت السعودية، ثاني أقل الفرق تصنيفا في البطولة بعد غانا، على المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية والمرشح للعبور عن المجموعة بعد عودة مذهلة في النتيجة بالشوط الثاني للمباراة التي جرت اليوم الثلاثاء وشكلت صدمة لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وبدا الهدوء هو السائد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة رغم الهزيمة المؤلمة، وقال سكالوني إن الفريق سيحلل كافة الأخطاء التي وقع فيها قبل مباراتيه المقبلتين في المجموعة أمام المكسيك وبولندا.

وقال "اليوم يوم حزين ولكن كما نقول دوما، انهض واستمر.

"كنا المرشحين للفوز قبل المباراة ولكن في كأس العالم، يمكن أن تحدث مثل هذه الأشياء. علينا العمل على تصحيح الأمور التي لم تكن جيدة".

وأشاد سكالوني بالدفاع السعودي بسبب ضغطه المبكر في الملعب وتسببه في وقوع الأرجنتين في مصيدة التسلل ما تسبب في إلغاء ثلاثة أهداف لفريقه في الشوط الأول.

وقال إن هدف التعادل السعودي الذي سجله صالح الشهري في الدقيقة 48 والذي عادل ركلة الجزاء التي سجل منها القائد ليونيل ميسي في الشوط الأول مهد الطريق لخسارة الأرجنتين.

وقال سكالوني "أعتقد أننا تسيدنا الشوط الأول لكن هدف واحد يمكن أن يغير كل شيء".

ووصف ميسي، الذي خاض نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة وهو يبلغ 35 عاما، الخسارة بأنها "ضربة قوية جدا" للأرجنتين التي حافظت حتى ذلك الحين على سجل يشمل 36 مباراة متتالية بدون هزيمة.

قال "لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة.

"نحن بحاجة للاستعداد لما هو قادم. نحتاج للفوز دون غيره وهذا يعتمد علينا. علينا العودة إلى الأسس التي كنا نسير عليها".

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