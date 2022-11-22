بتوجيهات الملك سلمان .. غداً الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في السعودية

المصدر: واس

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية بأن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

وحقق منتخب السعودية فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء، على ستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وقلب منتخب السعودية تأخره بهدف أمام الأرجنتين إلى الفوز بهدفين، حيث تقدم التانغو بهدف حمل توقيع نجمه ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز صالح الشهري هدف التعادل للأخضر في الدقيقة 48، وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لمنتخب السعودية من تسديدة رائعة في الدقيقة 53.

وغادر سلمان الفرج لاعب منتخب السعودية لقاء الأرجنتين بسبب الإصابة، حيث سقط أرضاً لعدم قدرته على استكمال المباراة في الدقيقة 46، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينارد لإخراجه، ونزول نواف العابد.

وحرصت جماهير السعودية على توجيه التحية إلى الفرج، بعدما غادر الملعب باكياً.

وأضاف منتخب السعودية أول ثلاث نقاط إلى رصيده ببطولة كأس العالم 2022، وحقق أول فوزاً للمنتخبات العربية في المونديال القطري.

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