شركة إحصاءات: فوز السعودية على الأرجنتين أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم

المصدر: رويترز

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صنف فوز السعودية 2-1 على الأرجنتين في مستهل مشوار الفريقين في كأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم الثلاثاء بأنه أكبر مفاجأة في تاريخ البطولة، وذلك وفقا لشركة نيلسن جريسنوت للإحصاءات، متجاوزا أكبر مفاجأة سابقة وهي فوز الولايات المتحدة على إنجلترا عام 1950.

باستخدام نظام التصنيف الخاص بها والصيغة المعقدة القائمة على قوة الفريق وموقعه وتاريخه، قالت جريسنوت إن فرصة السعودية المصنفة 51 عالميا في الفوز على الأرجنتين التي لم تخسر في 36 مباراة دولية متتالية كانت 8.7 بالمئة.

وكانت بعض النتائج المفاجئة الأكثر شهرة، مثل فوز كوريا الشمالية على إيطاليا عام 1966 والكاميرون على الأرجنتين حاملة اللقب آنذاك في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 1990، غائبة عن قائمة العشرة الأوائل في جريسنوت.

وهذا يعني أن الفريقين الفائزين (كوريا الشمالية والكاميرون) كانا أفضل مما كان متوقعا على نطاق واسع بدليل تأهلهما إلى دور الثمانية في البطولتين.

أبرز عشر مفاجآت وفقا لشركة جريسنوت في كأس العالم:

1- السعودية 2 الأرجنتين 1 (الفرصة 8.7 بالمئة) 2022.

في التصنيف 51 عالميا، كانت السعودية تواجه فريقا يأمل معادلة الرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بدون هزيمة (37 مباراة).

وبدا أن الأمور ستسير في مسارها الطبيعي عندما وضع ليونيل ميسي الأرجنتين في المقدمة بضربة جزاء في الدقيقة العاشرة لكن هدفي صالح الشهري وسالم الدوسري في بداية الشوط الثاني حققت المفاجأة المذهلة.

2-الولايات المتحدة 1-صفر إنجلترا (الفرصة 9.5 بالمئة) 1950.

3- سويسرا 1-صفر إسبانيا (10.3 بالمئة) 2010.

4- الجزائر 2-1 ألمانيا الغربية (13.2 بالمئة) 1982.

5- غانا 2-0 جمهورية التشيك (13.9 بالمئة) 2006.

6- أوروجواي 2-1 البرازيل (14.2 بالمئة) 1950.

7- كوريا الجنوبية 2-صفر ألمانيا (14.4 بالمئة) 2018.

8- ويلز 2-1 المجر (16.2 بالمئة) 1958.

9- أيرلندا الشمالية 1-صفر إسبانيا (16.5 بالمئة) 1982.

10- السنغال 1-0 فرنسا (17.3 بالمئة) 2002 .

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