فيفا يصدر بيانا بشأن مشكلة تذاكر مباراة إنجلترا وإيران في كأس العالم

المصدر: د ب أ

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيانا رسميا بشأن مشكلة تذاكر مباراة إنجلترا أمام إيران اليوم الاثنين في بطولة كأس العالم، مشيرا إلى أنه "يعمل من أجل حلها".

وكان هناك عدد كبير من المقاعد الشاغرة عند بدء المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمونديال، قبل أن تبدأ المدرجات في الامتلاء تدريجيا خلال الشوط الأول، حيث بدا أن هناك مشكلة في تطبيق (فيفا تيكيتينج) لحجز التذاكر.

وفي بيان صدر قبل انطلاق المباراة، ذكر فيفا: "يواجه بعض المشجعين حاليًا مشكلة في الوصول إلى تذاكرهم عبر تطبيق فيفا تيكيتينج، ويعمل فيفا على حل تلك المشكلة".

أضاف فيفا "في غضون ذلك، يتعين على المشجعين الذين لا يمكنهم الوصول إلى تذاكرهم التحقق من حسابات البريد الإلكتروني التي استخدموها للتسجيل في التطبيق للحصول على مزيد من الإرشادات".

أوضح فيفا "في حالة عدم تمكن المشجعين من الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم، فإن نقطة حل التذاكر في الملعب ستكون قادرة على الدعم. نشكر المشجعين على تفهمهم لأننا نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

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