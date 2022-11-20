ديباي يغيب عن مباراة هولندا والسنغال في قطر

المصدر: رويترز

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قال لويس فان جال مدرب هولندا اليوم الأحد إن المهاجم ممفيس ديباي سيغيب عن مباراة منتخب هولندا الأولى في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر أمام السنغال غدا الاثنين.

وأصيب ديباي في عضلات الفخذ الخلفية خلال اللعب مع منتخب بلاده في مواجهة بولندا في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر أيلول الماضي لكنه قال للصحفيين هذا الأسبوع إنه في كامل اللياقة وجاهز للعب بعد المشاركة في التدريبات.

وعن مباراة الغد ضمن المجموعة الأولى قال فان جال "ستكون هذه بمثابة ضربة لنا مثل غياب ساديو ماني عن منتخب السنغال الذي يمثل ضربة لهم أيضا".

ويحرص فان جال على أن يكون اللاعبون المشاركون في المباريات في كامل اللياقة وقمة الأداء.

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