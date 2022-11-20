قائمة اللاعبين الغائبين عن كأس العالم في قطر للإصابة

المصدر: رويترز

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تنطلق اليوم الأحد 20 نوفمبر منافسات بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخباً، وتحتضن مباريات البطولة 8 ملاعب تم تجهيزها على الطراز العالمي، لاستضافة هذا الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة كل 4 سنوات، وكذلك اللاعبون لإظهار قدراتهم في العرس الكروي العالمي.

فيما يلي قائمة باللاعبين الغائبين عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر بسبب الإصابة.

كريم بنزيمة (فرنسا)

يغيب مهاجم المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة عن المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر 2022 بعد تعرضه للإصابة عشية انطلاق البطولة المقررة مساء اليوم الأحد.

وذكرت شركة ستاتس بيرفورم للإحصائيات الرياضية أنه كان من المقرر أن يلعب قائد فريق ريال مدريد، الذي غاب عن فوز المنتخب الفرنسي في نهائيات روسيا 2018، دورا كبيرا في هذه البطولة لفريق ديدييه ديشان.

واستأنف بنزيما التدريبات بشكل كامل مع منتخب بلاده فقط يوم السبت بعد إصابة عضلية في الآونة الأخيرة، لكنه لم يستطع إكمال التدريب مع الفريق بسبب الإصابة. وخضع لفحوصات أسفرت نتائجها عن استبعاده من البطولة.

وجاء في بيان للاتحاد الفرنسي لكرة القدم ليل السبت: "تم سحب كريم بنزيمة من المونديال بسبب إصابة في الفخذ. الفريق بأكمله يشارك كريم الإحباط ويتمنى له الشفاء العاجل".

* بول بوجبا (فرنسا)

أصيب بوجبا في ركبته خلال فترة ما قبل بداية الموسم وخضع لجراحة في سبتمبر لإصلاح إصابة في غضروف مفصلي.

أستأنف اللاعب البالغ من العمر 29 عاما التدريبات لكن في 31 أكتوبر قالت وكيلة أعماله إن لاعب خط الوسط لن يعود إلى اللعب مع يوفنتوس ولا فرنسا بطلة العالم قبل كأس العالم بقطر.

* نجولو كانتي (فرنسا)

تلقت آمال لاعب وسط تشيلسي ضربة قوية خلال فترة التعافي من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ والتي أجبرته على الاكتفاء بالمشاركة في مباراتين فقط هذا الموسم. سيغيب لأربعة أشهر بعد خضوعه لجراحة.

* تيمو فيرنر (ألمانيا)

أصيب تيمو فيرنر (26 عاما) مهاجم منتخب ألمانيا في الكاحل ليخرج في الشوط الأول خلال انتصار فريقه رازان بال شبورت لايبزيج 4-صفر على شاختار دونيتسك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في مطلع نوفمبر وسيغيب حتى نهاية 2022.

* ريس جيمس (إنجلترا)

تعرض اللاعب البالغ عمره 22 عاما لإصابة في الركبة خلال مواجهة تشيلسي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا وقال إنه لن يكون جزءا من تشكيلة انجلترا في النهائيات.

* ديوجو جوتا (البرتغال)

سيغيب مهاجم ليفربول بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال الفوز على مانشستر سيتي، لكن مدربه يورغن كلوب قال إنه ربما لن يحتاج إلى جراحة.

* بيدرو نيتو (البرتغال)

سيخضع جناح ولفرهامبتون واندرارز البالغ عمره 22 عاما لجراحة في الكاحل بسبب إصابته أمام وست هام يونايتد في أكتوبر.

* أبوبكر كمارا (فرنسا)

عانى لاعب وسط أستون فيلا من إصابة في الركبة في سبتمبر وسيغيب لما بعد كأس العالم.

* أرتور ميلو (البرازيل)

تعرض لاعب الوسط المعار إلى ليفربول لإصابة عضلية خلال الاستعداد لمواجهة رينجرز في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر.

* سكوت كينيدي (كندا)

تعرض المدافع البالغ من العمر 25 عاما لإصابة في الكتف في نهاية أكتوبر أثناء مشاركته مع فريق يانريجنزبورج في دوري الدرجة الثانية الألماني.

* خيسوس "تيكاتيتو" كورونا (المكسيك)

أصيب جناح إشبيلية بكسر في كاحله الأيسر أثناء تدريبه مع ناديه المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني في أغسطس الماضي وخضع لجراحة.

* جيوفاني لو سيلسو (الأرجنتين)

أصيب لاعب الوسط في عضلات الفخذ الخلفية خلال مشاركته مع فريقه فياريال الإسباني.

وصفه مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني بأنه "لا يمكن الاستغناء عنه" عند اعلانه عن تشكيلته للمشاركة في النهائيات.

* ماركو ريوس (ألمانيا)

تعرض قائد بروسيا دورتموند إصابة في الكاحل ولم يكتمل تعافيه في الوقت المناسب.

كما غاب ريوس عن نهائيات كأس العالم 2014 بعد إصابته عشية سفر تشكيلة ألمانيا إلى البرازيل. وفازت ألمانيا باللقب.

* بن تشيلويل (إنجلترا)

أصيب بن تشيلويل ظهير أيسر منتخب إنجلترا في عضلات الفخذ الخلفية في الوقت المحتسب بدل الضائع لمباراة فاز فيها تشيلسي 2-1 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا وقال بعدها بأيام أنه عانى من "إصابة كبيرة" ستبعده عن نهائيات كأس العالم.

* بريسنل كيمبمبي (فرنسا)

سيغيب مدافع باريس سان جيرمان بريسنل كيمبمبي عن تشكيلة المنتخب الفرنسي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

* يوتا ناكاياما (اليابان)

سيغيب المدافع الياباني عن النهائيات بعد غيابه عما تبقى من الموسم بسبب إصابة في وتر العرقوب.

* فواز القرني (السعودية)

أصيب فواز القرني حارس منتخب السعودية خلال معسكر منتخب بلاده في أبوظبي وأعلن ناديه الشباب في 31 أكتوبر خضوعه لجراحة ناجحة وذكرت تقارير أنه سيغيب عدة أشهر عن الملاعب جراء ذلك.

* أمين حارث (المغرب)

تعرض أمين حارث مهاجم أولمبيك مرسيليا لإصابة في الركبة خلال مباراة في الدوري الفرنسي أمام موناكو ومن ثم استبعد من المشاركة في النهائيات.

* ساديو ماني (السنغال)

انضم المهاجم ساديو ماني لمنتخب السنغال في كأس العالم رغم معاناته من الإصابة أثناء فترة لعبه مع بايرن ميونيخ لكنه استبعد من المشاركة لاحقا بعدما أكد مسؤولون انه بحاجة للخضوع لجراحة.

* كريستوفر نكونكو (فرنسا)

انضم مهاجم رازن بال شبورت لايبزيج الألماني لتشكيلة منتخب فرنسا لكأس العالم لكنه استبعد لاحقا بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى خلال التحام مع زميله إدواردو كامافينجا أثناء التدريبات.

* خوسيه جايا (إسبانيا)

انسحب خوسيه جايا ظهير أيسر بلنسية من تشكيلة المنتخب الإسباني المشاركة في كأس العالم بقطر بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء التدريبات.

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