استبعاد كريم بنزيمة من تشكيلة فرنسا في كأس العالم

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمس السبت استبعاد المهاجم كريم بنزيمة من تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم بقطر بعد تعرضه لإصابة أثناء التدريبات.

واضطر اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، والذي يعاني من مشكلة عضلية، إلى مغادرة تدريب فرنسا حاملة اللقب في وقت سابق السبت.

وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا "أنا حزين للغاية من أجل كريم الذي جعل من كأس العالم هدفا كبيرا له.

وأضاف "رغم هذه الضربة الجديدة للمنتخب الفرنسي، لدي ثقة كاملة في مجموعة اللاعبين لدي. سنبذل قصارى جهدنا لمواجهة التحدي الضخم الذي ينتظرنا".

وستفتتح فرنسا، التي ستفتقر بالفعل لجهود لاعبي خط الوسط المؤثرين بول بوجبا ونجولو كانتي بسبب الإصابة، مشوارها أمام أستراليا في المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز