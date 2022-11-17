الزروري يعوض أمين حارث في تشكيلة المغرب بكأس العالم

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأربعاء، أن أنس الزروري مهاجم بيرنلي الإنجليزي انضم إلى تشكيلة المنتخب في كأس العالم بقطر لتعويض المصاب أمين حارث لاعب أولمبيك مرسيليا.

وحول الزروري (22 عاماً) الولاء الرياضي من بلجيكا إلى المغرب من أجل الانضمام لمنتخب "أسود الأطلس" في الدوحة قبل أيام قليلة من انطلاق النهائيات، ونال المغرب الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي (الفيفا)‭ ‬لضم اللاعب.

وتمزج قائمة المدرب وليد الركراكي بين عناصر الخبرة والشباب، حيث يضع الفريق عينه أيضاً على الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج.

وكان مرسيليا أعلن رسمياً عن غياب لاعبه حارث عن تشكيلة المغرب بكأس العالم التي تنطلق يوم الأحد المقبل، بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة في مباراة أمام موناكو بالدوري الفرنسي.

وسيلعب المغرب أمام كرواتيا يوم 23 نوفمبر الجاري كما سيواجه بلجيكا وكندا أيضاً ضمن المجموعة السادسة.

وسيخوض منتخب المغرب مباراة ودية في الإمارات غداً الخميس أمام منتخب جورجيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز