المكسيك تسقط بثنائية أمام السويد ودياً قبل كأس العالم

المصدر: د ب أ

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أصاب منتخب المكسيك جماهيره بصدمة قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بقطر، عقب خسارته 1 / 2 أمام منتخب السويد، في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وفي مدينة جيرونا الإسبانية، بادر منتخب السويد بالتسجيل عن طريق ماركوس روهدين في الدقيقة 55، غير أن ألكسيس فيجا منح التعادل للمكسيك في الدقيقة 60.

وعاد المنتخب السويدي للتقدم من جديد، عقب تسجيل لاعبه ماتياس سفانبيرج الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليعجز بعدها المنتخب اللاتيني عن إدراك التعادل.

ويلعب منتخب المكسيك، الذي يشارك في المونديال للمرة السابعة عشر في تاريخه، ضمن المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات بكأس العالم، التي تضم أيضا منتخبات الأرجنتين والسعودية وبولندا.

ويستهل منتخب المكسيك مشواره في المجموعة بمواجهة منتخب بولندا يوم الثلاثاء القادم.

في المقابل، يستعد منتخب السويد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا، بعد إخفاقه في الصعود لنهائيات كأس العالم، التي تنطلق يوم الأحد القادم.

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