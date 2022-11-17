سكالوني: قد تحدث تغييرات على تشكيلة الأرجنتين بكأس العالم

المصدر: رويترز

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كشف ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين عن احتمالية أن يجري تغييرات على تشكيلة الفريق قبل أقل من أسبوع واحد على مباراته الافتتاحية بكأس العالم لكرة القدم، إذ إن بعض اللاعبين ليسوا في كامل لياقتهم.

وأدلى سكالوني بهذه التعليقات، الأربعاء، بعد فوز الأرجنتين 5-صفر على الإمارات ودياً في ختام استعداداته للبطولة التي تنطلق يوم الأحد المقبل.

وقال سكالوني إن المدافع كريستيان روميرو والمهاجمين نيكولاس جونزاليس وأليخاندرو جوميز وباولو ديبالا غابوا عن مباراة اليوم التي أقيمت في أبوظبي، لأنهم يتعافون من "بعض الآلام".

وأبلغ سكالوني الصحفيين: "لدينا بعض المشكلات، لدينا أيام لنقرر بشأن التشكيلة.. قد نجري تغييرات، آمل ألا نحتاج لذلك، لكن الاحتمال قائم.. بعض اللاعبين ليسوا بحالة جيدة، الذين استبعدناهم من تشكيلة اليوم لأنهم ليسوا في كامل لياقتهم أو لأن مشاركتهم تتضمن مخاطرة".

وأضاف: "يجب علينا توخي الحذر.. إذ إن هناك سبباً لاستبعادهم".

وتسمح قواعد الاتحاد الدولي (الفيفا) للفرق المشاركة في كأس العالم بتغيير اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة أو المرض بحد أقصى قبل 24 ساعة من مباراتها الافتتاحية.

وتستهل الأرجنتين مشوارها في كأس العالم في 22 نوفمبر، أمام السعودية، قبل مواجهة المكسيك وبولندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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