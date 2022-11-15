ميسي يرشح 3 منتخبات لإحراز لقب كأس العالم

المصدر: رويترز

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اختار ليونيل ميسي قائد الأرجنتين كلا من البرازيل وفرنسا وإنجلترا كأكبر المرشحين لتهديد حلمه لإحراز لقب كأس العالم وإضافة ميدالية لخزانة بطولاته الممتلئة بالألقاب.

وسيحمل مهاجم باريس سان جيرمان البالغ عمره 35 عاما آمال الأرجنتين في قطر، حيث ترغب الدولة القادمة من أمريكا الجنوبية في إحراز لقب الكأس للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 1986.

وقال ميسي لاتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (الكونميبول) "حين نتحدث عن المرشحين، فنحن نتحدث دائما عن نفس الفرق".

وأضاف "إذا كان يتعين عليّ أن أرتب بعض الفرق (المرشحة)، فأعتقد أن البرازيل وفرنسا وإنجلترا تملك أفضلية، لكن كأس العالم صعبة ومعقدة وكل شيء يمكن أن يحدث".

ووصل ميسي إلى نهائي كأس العالم 2014 مع الأرجنتين، لكنه خسر من ألمانيا بعد وقت إضافي.

ولم تخسر الأرجنتين، بطلة كوبا أمريكا، في آخر 35 مباراة، وإذا كانت هذه المشاركة الأخيرة لميسي في كأس العالم، فسيكون الفريق في حالة تأهب لحصد اللقب.

وقال ميسي "نحن متحمسون جدا، ولدينا مجموعة جيدة جدا، لكننا نفكر في التقدم للأمام شيئا فشيئا".

وواصل "نأمل أن نبدأ كأس العالم بأفضل شكل ممكن من أجل مواجهة ما سيأتي لاحقا. كلما لعبنا أكثر وزاد الوقت الذي نقضيه على أرض الملعب، زادت معرفتنا ببعضنا".

وتفتتح الأرجنتين مشوارها في كأس العالم بمواجهة السعودية، قبل مواجهة المكسيك وبولندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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