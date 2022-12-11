ديوك فرنسا تطيح بأسود إنجلترا وتصعد لملاقاة المغرب في المربع الذهبي للمونديال

المصدر: د ب أ

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ضرب المنتخب الفرنسي حامل اللقب موعدا مع نظيره المغربي في المربع الذهبي لمونديال قطر 2022 بفضل فوزه المثير على إنجلترا 2 /1 اليوم السبت على استاد البيت في دور الثمانية لكأس العالم وسط حضور جماهيري كبير بلغ حوالي 69 آلف مشجع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا بهدف حمل توقيع أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد في الدقيقة 17 ثم أدرك هاري كين نجم توتنهام التعادل لإنجلترا في الدقيقة 54 من ضربة جزاء ليعادل إنجاز الأسطورة واين روني ويقتسم معه لقب الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا برصيد 53 هدفا لكل منهما.

وتكفل أوليفييه جيرو المهاجم المخضرم لميلان الإيطالي بتسجيل هدف الفوز لديوك فرنسا في الدقيقة 78، وكانت الفرصة سانحة أمام منتخب الأسود الثلاثة لإدراك التعادل لكن القائد هاري كين أهدر ضربة جزاء ثانية حصل عليها الفريق قبل ست دقائق من النهاية.

وأصبح المنتخب الفرنسي على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه بلقب مونديال روسيا 2018 على حساب كرواتيا.

وتلتقي ديوك فرنسا مع أسود الأطلس يوم الأربعاء المقبل على استاد البيت، وذلك بعد الفوز التاريخي للمغرب على البرتغال 1/ صفر في مباراة أخرى بدور الثمانية، لتصبح أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي.

وتصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من الفوز على أستراليا 4 /1 والدنمارك 2 /1 والخسارة أمام تونس بهدف دون رد، ثم فاز على بولندا في دور الستة عشر 3 /1.

كما تصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الثانية بسبع نقاط من الفوز على إيران 6 /2 والتعادل سلبيا مع أمريكا ثم الفوز على ويلز 3 /صفر ، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على السنغال في دور الستة عشر.

والتقى المنتخبان العريقان من قبل في 31 مباراة على الصعيدين الرسمي والودي، حيث بدأت تلك المواجهات منذ ما يقرب من 100 عام، بعدما لعبا ضد بعضهما البعض للمرة الأولى وديا في العاشر من أيار/مايو عام 1923.

وحقق المنتخب الإنجليزي 17 فوزا مقابل 9 انتصارات لنظيره الفرنسي، فيما خيم التعادل على 5 لقاءات من المواجهات المباشرة السابقة بينهما.

وبدأت المباراة بضغط واستحواذ من جانب المنتخب الإنجليزي، الذي نجح خط وسطه بقيادة ديكلان رايس وجود بلينجهام في احكام سيطرتهم على المباراة في ربع الساعة الأولى منه.

وبعد نهاية ربع الساعة الأولى من المباراة، أمسك المنتخب الفرنسي بزمام الأمور، ونجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق أورييل تشواميني في الدقيقة 17، حيث سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتهز شباك الحارس جوردان بيكفورد.

وبعد الهدف لعب المنتخب الفرنسي بحذر لأنه كان يتوقع وجود رد فعل من جانب المنتخب الإنجليزي، وهو ما تحقق بالفعل بعدما تحرك قائده وهدافه هاري كين وحاول تهديد مرمى هوجو لوريس في أكثر من مناسبة.

وكاد كين أن يسجل هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 22، بعدما انفرد بمرمى هوجو لوريس حارس فرنسا ليسدد كرة تصدى لها زميله في توتنهام.

وسدد كين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس لوريس تصدى لها ببراعة وأبعدها إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد في الدقيقة 29.

وخضع كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي لرقابة لصيقة من ثنائي الدفاع الإنجليزي، إلى جانب الظهير الأيمن كايل والكر الذي حاول إيقاف خطورة نجم باريس سان جيرمان في الشوط الأول.

ولم يشهد الشوط الأول أي جديد، حتى أطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم فرنسا 1 / صفر.

وفي الدقيقة 51 احتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب الفرنسي بعد عرقلة تعرض لها بوكايو ساكو من تشواميني داخل منطقة الجزاء، لينجح هاري كين في ترجمتها إلى هدف بعدما سددها على الزاوية اليمنى لمرمى لوريس في الدقيقة 54.

وتألق بيكفورد حارس مرمى المنتخب الإنجليزي وتصدى لأكثر من فرصة محققة من الهجوم الفرنسي، وكذلك الحال بالنسبة للوريس الذي برع في الامساك بكرات خطيرة من ساكا وكين وفيل فودين.

وتصدى بيكفورد بطريقة رائعة لتسديدة قوية على بعد سنتيمترات قليلة من المرمى من أوليفيه جيرو في الدقيقة 75.

ونجح المنتخب الفرنسي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78 عن طريق جيرو، الذي وجه كرة عرضية رائعة بضربة رأس في شباك بيكفورد مسجلا الهدف الثاني.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب الإنجليزي بعد تدخل من ثيو هيرنانديز على ماسون ماونت، لكن هاري كين سددها أعلى العارضة في الدقيقة 83، لتضيع فرصة تسجيل هدف التعادل والعودة مرة أخرى للمباراة.

وبعد ضياع ضربة الجزاء أحكم المنتخب الفرنسي سيطرته على المباراة ونجح في الاستحواذ على الكرة وحرمان منافسه الذي شن هجمات عدة دون جدوى، خاصة مع تألق لوريس.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ، سدد ماركوس راشفورد البديل، ضربة حرة مباشرة للمنتخب الإنجليزي، لكنها ابتعدت فوق العارضة بسنتيمترات قليلة، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز فرنسا 2 /1.



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