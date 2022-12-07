منتخب البرتغال يصعد لدور الثمانية لكأس العالم بسداسية في سويسرا

المصدر: رويترز

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سجل جونسالو راموس ثلاثية مذهلة ليتغلب منتخب البرتغال المتألق على سويسرا 6-1 اليوم الثلاثاء ليتأهل إلى دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2006.

وأقدم مدرب البرتغال فرناندو سانتوس على اتخاذ قرار شجاع بوضع كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء ليتلقى المكافأة بعرض رائع من فريقه الذي ضرب موعدا في دور الثمانية مع المغرب الذي فاجأ إسبانيا بالفوز عليه بركلات الترجيح في المباراة السابقة اليوم الثلاثاء.

ومنح راموس، الذي خاض مباراة منذ البداية لأول مرة في كأس العالم، البرتغال التقدم في الدقيقة 17 بعد أن استحوذ على تمريرة جواو فيلكس وسدد الكرة في مرمى الحارس السويسري يان زومر عند القائم القريب من زاوية صعبة .

وسجل مهاجم بنفيكا البالغ من العمر 21 عاما هدفه الثاني، والثالث للبرتغال، بعد ست دقائق على بداية الشوط الثاني بعد أن قابل تمريرة عرضية من ديوجو دالوت المنخفضة وأكمل ثلاثية في الدقيقة 67 بلمسة دقيقة.

وضاعف بيبي تقدم البرتغال بضربة رأس قوية من ركلة ركنية نفذها برونو فرنانديز في الدقيقة 33 وسدد رافائيل جيريرو بقوة محرزا الهدف الرابع في الدقيقة 55 قبل أن يكمل رافائيل لياو السداسية في الوقت بدل الضائع بلمسة رائعة.

وسجل مانويل أكانجي هدف سويسرا الوحيد من ركلة ركنية قبل مرور ساعة بقليل.

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