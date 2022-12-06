المغرب وإسبانيا دون أهداف في الشوط الأول

المصدر: رويترز

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يتعادل المغرب وإسبانيا دون أهداف في نهاية الشوط الأول من مباراتهما في دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء، ولم يصنع الفريقان أي فرص حقيقية للتسجيل.

واستحوذت إسبانيا على الكرة لفترات أطول باستاد المدينة التعليمية بينما اكتفى المنتخب المغربي بالدفاع لامتصاص الضغط، في انتظار فرصته لشن هجمات مرتدة.

وأتيحت لماركو أسينسيو أخطر فرص إسبانيا في منتصف الشوط، إذ ركض بالكرة في يسار منطقة الجزاء وسدد في الشباك من الخارج.

وجاءت أفضل فرص المغرب قرب نهاية الشوط عندما سدد نايف أكرد برأسه فوق العارضة من مدى قريب.

ويتأهل الفائز إلى دور الثمانية حيث يواجه البرتغال أو سويسرا اللتين تلتقيان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

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