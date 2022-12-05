بالضربات الترجيحية.. كرواتيا تتأهل إلى ربع نهائي المونديال

المصدر: د ب أ

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تأهل المنتخب الكرواتي إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر ، وذلك عقب فوزه على نظيره الياباني 3 /1 بضربات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 / 1.

وتقدم منتخب اليابان عن طريق دايزن مايدا في الدقيقة 43، قبل أن يسجل إيفان برسيتش هدف التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 55.

وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 /1، تم اللجوء لضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الياباني / الكرواتي بفوزه بها بنتيجة 3/1

جاءت المحاولة الأولى الخطيرة للمنتخب الياباني في الدقيقة الثانية، حينما ارتقى المدافع تانجوتشي لكرة عرضية ليوجهها بضربة رأس، لكن الكرة ذهبت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى ليفاكوفيتش.

وقاد المخضرم لوكا مودريتش محاولات المنتخب الكرواتي من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك اليابان دون جدوى، فيما تسلح المنتخب الياباني بدفاعه القوي وحارسه جوندا.

واستمرت السيطرة اليابانية على مجريات المباراة، دون تشكيل أي خطورة على مرمى ليفاكوفيتش، لكن الدقيقة 40 شهدت أخطر فرصة في المباراة للفريق الياباني، لدايتشي كامادا، الذي تلقى كرة على الجهة اليمنى لمرمى كرواتيا من زميله دايزن مايدا، قبل أن يراوغ مدافع كرواتيا، لكنه سدد كرة عالية فوق عارضة المرمى.

وأثمر الضغط الياباني عن تسجيل دايزن مايدا الهدف الأول في الدقيقة 43، حيث أرسل ريتسو دوان كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليحولها مايا يوشيدا بضربة رأس بتجاه زميله مايدا، الذي وصلته الكرة ليضعها في الشباك مباشرة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم اليابان بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، تطور أداء المنتخب الكرواتي وأصبح أكثر هجومية من الشوط الأول، فيما حاول المنتخب الياباني الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 55 سجل المنتخب الكرواتي هدف التعادل عن طريق إيفان برسيتش الذي تلقى كرة عرضية من زميله ديان لوفرين، ليوجهها بضربة رأس متقنة في الشباك.

وفي الدقيقة 57 سدد واتارو إيندو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن ليفاكوفيتش حارس كرواتيا أبعد الخطر إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد.

وتصدى جوندا حارس المرمى الياباني، لتسديدة قوية من مودريتش من خارج منطقة الجزاء، لتضيع بذلك أبرز الفرص الكرواتية في الشوط الثاني.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول أضاع الفريقان العديد من الفرص لتسجيل الهدف الثاني دون جدوى، فيما لم تختلف الأمور كثيرا في الشوط الإضافي الثاني، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح لتحديد الفائز.

وفي ضربات الترجيح أضاع مينامينو ،وكارو ميتوما ،ومايا يوشيدا ركلات اليابان وسجل تاكوما أسانو، فيما سجل لكرواتيا كل من نيكولا فلاسيتش ومارسيلو بروزوفيتش، وماريو بازاليتش وأضاع ماركو ليفايا.



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