تشكيلة فرنسا وبولندا لمباراتهما في كأس العالم
ت + ت - الحجم الطبيعي
فيما يلي تشكيلة منتخبي فرنسا وبولندا قبل مواجهتهما في دور 16 بكأس العالم 2022 لكرة القدم على ملعب الثمامة في قطر اليوم الأحد.
فرنسا:
هوجو لوريس (القائد) - جول كوندي - رافائيل فاران - دايو أوباميكانو - تيو هرنانديز - أنطوان جريزمان - أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبلي - أوليفييه جيرو - كيليان مبابي.
بولندا:
فويتشيخ شتينسني - كاميل جليك - ياكوب كيفيور - ماتي كاش - بارتوش بريشينسكي - جريجور كريكوفياك - بيوتر جيلينسكي - بشيمسواف فرانكوفسكي - روبرت ليفاندوفسكي (القائد)- ياكوب كامينسكي -سيباستيان شيمانسكي.