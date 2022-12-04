تشكيلة فرنسا وبولندا لمباراتهما في كأس العالم

المصدر: رويترز

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فيما يلي تشكيلة منتخبي فرنسا وبولندا قبل مواجهتهما في دور 16 بكأس العالم 2022 لكرة القدم على ملعب الثمامة في قطر اليوم الأحد.

فرنسا:

هوجو لوريس (القائد) - جول كوندي - رافائيل فاران - دايو أوباميكانو - تيو هرنانديز - أنطوان جريزمان - أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبلي - أوليفييه جيرو - كيليان مبابي.

بولندا:

فويتشيخ شتينسني - كاميل جليك - ياكوب كيفيور - ماتي كاش - بارتوش بريشينسكي - جريجور كريكوفياك - بيوتر جيلينسكي - بشيمسواف فرانكوفسكي - روبرت ليفاندوفسكي (القائد)- ياكوب كامينسكي -سيباستيان شيمانسكي.

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