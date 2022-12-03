تشكيلة هولندا وأمريكا لمباراتهما في كأس العالم
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فيما يلي تشكيلة هولندا والولايات المتحدة لمباراتهما في دور 16 لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر اليوم السبت:
الولايات المتحدة:
مات تيرنر - سيرجينيو ديست - ووكر زيمرمان- تايلز آدمز - أنتوني روبنسون - يونس موسى - وستون ماكيني - كريستيان بوليسيك - تيم ريم - تيم وياه - خيسوس فيريرا.
هولندا:
أندريس نوبيرت - دالي بليند - نيثن آكي - فيرجيل فان دايك (القائد) - يورن تيمبر - دينزل دمفريس - مارتن دي رون - دافي كلاسن - فرينكي دي يونج - كودي جاكبو - ممفيس ديباي.