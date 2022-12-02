ثنائية أرسكايتا لم تفلح في إرسال أورجواي لدور 16

المصدر: رويترز

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سجل جورجيان دي أرسكايتا ثنائية لتفوز أوروجواي 2-صفر على غانا اليوم الجمعة لكن ذلك لم يكن كافيا لاحياء آمالها في مواصلة المشوار بكأس العالم بعدما تخطتها كوريا الجنوبية للمركز الثاني في المجموعة الثامنة بالفوز على البرتغال.

وبفوزها اليوم احتلت أوروجواي المركز الثالث بأربع نقاط بالتساوي مع كوريا الجنوبية التي تأهلت بفارق الأهداف المسجلة بعد أن سجلت هدفا متأخرا لتفوز 2-1 على البرتغال. وتذيلت غانا المجموعة بثلاث نقاط.

وأنهت أوروجواي صيامها التهديفي بكأس العالم في قطر بفضل ثنائية دي أرسكايتا ليستفيق المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية بعد أن أهدر الغاني أندريه أيو ركلة جزاء.

وفي مشاركته الأساسية الأولى في البطولة افتتح أرسكايتا التسجيل برأسه من مسافة قريبة في الدقيقة 26.

وضاعفت أوروجواي، التي أقصت غانا من دور الثمانية في كأس العالم 2010، الغلة بعد ست دقائق أخرى.

وكان القائد أيو أهدر ركلة جزاء سددها ضعيفة بقدمه اليسرى في الدقيقة 21 وأنقذها الحارس.

وقبل 12 عاما في جنوب أفريقيا، كانت غانا على وشك أن تصبح أول فريق أفريقي يلعب في الدور قبل النهائي قبل أن تواجه خيبة أمل كبيرة.

ويكره عشاق كرة القدم في غانا لويس سواريز البالغ من العمر 35 عاما لاستخدامه يده في كأس العالم 2010 لعرقلة فوز غانا في الوقت المحتسب بدل الضائع في مباراة دور الثمانية.

وتم طرد سواريز في تلك المباراة لكن الأفارقة أضاعوا ركلة جزاء وخسروا في النهاية بركلات الترجيح.

وشارك سواريز أساسيا اليوم في رابع مشاركة للاعب له بكأس العالم.

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