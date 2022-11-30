العويس حارس السعودية يتألق ويحبط محاولات المكسيك في الشوط الأول

المصدر: رويترز

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اكتست مدرجات لوسيل أكبر استادات كأس العالم لكرة القدم في قطر باللونين الأخضر والأبيض في قمة جماهيرية بين المكسيك والسعودية من أجل حسم الصعود لدور 16، وكان المنتخب القادم من أمريكا الشمالية أكثر خطورة ومنعه الحارس محمد العويس من التسجيل عدة مرات في الشوط الأول اليوم الأربعاء.

وتصدى العويس لفرصة انفراد مبكرة من ألكسيس فيجا في الدقيقة الثالثة، ومنع انفرادا آخر من هنري مارتن في الدقيقة 15، وضربة رأس خطيرة من أوربيلين بينيدا بعدها بعشر دقائق، مع إصرار فريق المدرب جيراردو مارتينو على الهجوم من العمق وكسر مصيدة التسلل.

ولم تشكل السعودية، التي تعاني من غياب لاعبين بارزين للإصابة أو للإيقاف، تهديدا على مرمى الحارس جييرمو أوتشوا باستثناء ركلة حرة نفذها محمد كنو فوق العارضة بالدقيقة 13، ومحاولة بضربة رأس من علي الحسن بجوار القائم قبل الاستراحة مباشرة.

وتحتاج السعودية إلى الفوز لضمان التأهل لدور 16، لكن حتى الآن تحتل المركز الثالث في ظل تعادل الأرجنتين مع بولندا دون أهداف في المباراة الأخرى المقامة في نفس التوقيت.

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