إنجلترا تحسم التأهل وصدارة المجموعة الثانية بثلاثية في مرمى ويلز

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

دفعت ثنائية ماركوس راشفورد في الشوط الثاني إنجلترا للفوز 3-صفر على جارتها ويلز اليوم الثلاثاء لتتأهل إلى دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم وهي تتصدر المجموعة الثانية ومنهية آمال ويلز في الوصول إلى مراحل خروج المغلوب.

ودبت الحياة في المباراة عندما سدد راشفورد ركلة حرة من على حافة المنطقة في الدقيقة 50 قبل أن ينطلق فيل فودن نحو القائم البعيد دون أي رقابة ليسكن تمريرة عرضية من هاري كين في الشباك بعدها بدقيقتين.

ثم وجه راشفورد الضربة القاضية لويلز عندما انطلق باتجاه الداخل وتمكن بطريقة ما من هز الشباك بتسديدة مرت عبر ساقي داني وارد حارس ويلز في الدقيقة 68.

ورفع الفوز رصيد إنجلترا إلى سبع نقاط لتواجه السنغال في الجولة المقبلة، فيما احتلت ويلز المركز الأخير بنقطة وحيدة، حيث انتهت أول مشاركة لها في نهائيات لكأس العالم منذ 64 عاما دون أي انتصار وسجلت هدفا واحدا فقط في ثلاث مباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز