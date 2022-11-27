كوستاريكا تعطل الكمبيوتر الياباني وتسدي خدمة لألمانيا

المصدر: د ب أ

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فاجأ منتخب كوستاريكا نظيره الياباني، وتغلب عليه 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

ويدين منتخب كوستاريكا بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيشير فولر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

وحصد منتخب كوستاريكا أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وتوقف رصيد المنتخب الياباني عند ثلاث نقاط.

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