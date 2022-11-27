 تشكيلة اليابان وكوستاريكا لمباراتهما في كأس العالم

المصدر: رويترز

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فيما يلي تشكيلية منتخب اليابان وكوستاريكا في مباراتهما ضمن المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر اليوم الأحد.

اليابان:

شويتشي جوندا وميكي ياماني وكو إيتاكورا ومايا يوشيدا وهيدماسا موريتا وريتسو دوان ويوتو ناجاتومو وواتارو إندو ودايتشي كامادا وأياسي أويدا ويوكي سوما.

كوستاريكا:

كيلور نافاس وبرايان أوفيدو وفرانسيسكو كالفو وأوسكار دوارتي وكيندال واتسون وكيشر فولر وجيرسون توريس ويلتسين تيخيدا وسيلسو بورجيس وجويل كامبل وأنتوني كونتريراس.

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