تشكيلة اليابان وكوستاريكا لمباراتهما في كأس العالم
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فيما يلي تشكيلية منتخب اليابان وكوستاريكا في مباراتهما ضمن المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر اليوم الأحد.
اليابان:
شويتشي جوندا وميكي ياماني وكو إيتاكورا ومايا يوشيدا وهيدماسا موريتا وريتسو دوان ويوتو ناجاتومو وواتارو إندو ودايتشي كامادا وأياسي أويدا ويوكي سوما.
كوستاريكا:
كيلور نافاس وبرايان أوفيدو وفرانسيسكو كالفو وأوسكار دوارتي وكيندال واتسون وكيشر فولر وجيرسون توريس ويلتسين تيخيدا وسيلسو بورجيس وجويل كامبل وأنتوني كونتريراس.