 زيلينسكي يمنح بولندا التقدم على السعودية في الشوط الأول

المصدر: رويترز

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هز بيوتر زيلينسكي الشباك ليمنح بولندا التقدم 1-صفر على السعودية بعد إهدار سالم الدوسري ركلة جزاء باستاد المدينة التعليمية في المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم اليوم السبت.

ومرر ماتي كاش إلى روبرت ليفاندوفسكي لكن الحارس محمد العويس أنقذ الموقف لترتد إلى مهاجم برشلونة الذي مررها إلى زيلينسكي ليسدد في سقف المرمى في الدقيقة 39.

وكانت البداية من الأخضر، الذي يحظى بدعم أغلب الجماهير في الملعب، عندما انطلق سعود عبد الحميد من الناحية اليمنى ومرر كرة إلى محمد كنو الذي سددها قوية لكن الحارس فويتشيخ شتينسني أبعدها إلى ركنية.

وانتظرت بولندا حتى الدقيقة 31 لتهدد مرمى السعودية حيث حول كريستيان بيليك ركلة ركنية بضربة رأس باتجاه المرمى لكن صالح الشهري أبعدها إلى ركنية قبل أن تصل إلى الحارس العويس.

وبعد تقدم بولندا بخمس دقائق وصلت الكرة إلى صالح الشهري داخل منطقة الجزاء وتعرض لتدخل من بيليك لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

وتدخل حكم الفيديو المساعد ليطلب من الحكم مراجعة قراره ليحتسب ركلة جزاء.

وانبرى الدوسري لتسديد الكرة لكن شتينسني أبعدها لترتد إلى محمد البريك الذي سددها باتجاه المرمى غير أن حارس يوفنتوس أنقذ مرماه للمرة الثانية.

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