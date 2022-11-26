رينارد يدخل ثلاثة تغييرات على تشكيلة السعودية أمام بولندا

المصدر: رويترز

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أدخل الفرنسي إيرفي رينارد ثلاثة تغييرات على تشكيلة السعودية أمام بولندا من بينهما تغييران اضطراريان بعد إصابة القائد سلمان الفرج والظهير الأيسر ياسر الشهراني.

وسيلعب المدافع عبد الإله العمري بجوار علي البليهي بعد خروج حسان تمبكتي من التشكيلة الأساسية.

وسيعتمد رينارد على محمد البريك في الناحية اليسرى في ظل غياب الشهراني، بينما سيجوار سامي النجعي الثنائي عبد الإله المالكي ومحمد كنو في وسط الملعب مع غياب الفرج.

وسيقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم تشكيلة فريق المدرب تشيسواف ميخنيفيتش.

السعودية:

محمد العويس - علي البليهي - محمد البريك - عبد الإله العمري - سعود عبد الحميد - عبد الإله المالكي - محمد كنو - سامي النجعي - سالم الدوسري - صالح الشهري - فراس البريكان.

بولندا:

فويتشيخ شتينسني - ماتي كاش - كريستيان بيليك - أركاديوش ميليك - روبرت ليفاندوفسكي - جريجور كريكوفياك - ياكوب كيفيور - كاميل جليك - بارتوش بريشينسكي - بيوتر جيلينسكي - بشيمسواف فرانكوفسكي.

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