 ديوك يمنح أستراليا التقدم على تونس في الشوط الأول

المصدر: رويترز

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تأخرت تونس 1-صفر أمام أستراليا بالشوط الأول في استاد الجنوب بعد أن سجل ميتشل ديوك من ضربة رأس مستغلا فرصة نادرة على المرمى في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم السبت.

بدت تونس، التي تعادلت بدون أهداف مع الدنمرك في المباراة الأولى بعد أداء ملحمي، متحفظة دون حلول هجومية رغم الدعم الجماهيري الكبير وتركت الاستحواذ لأستراليا التي خسرت 4-1 من فرنسا حاملة اللقب في بداية مشوارها.

وغابت الفرص الحقيقية من الجانبين خلال الشوط، ولم يكن رد فعل تونس قويا بعد هدف ديوك في الدقيقة 23 حين حول تمريرة كريج جودوين العرضية إلى شباك أيمن دحمان.

لكن كان من الممكن أن يخطف يوسف المساكني هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بالشوط غير أن تسديدته من مدى قريب مرت بجوار القائم.

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