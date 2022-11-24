رونالدو يقود كتيبة البرتغال أمام غانا.. تعرف على تشكيلة المنتخبين
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يقود النجم كريستيانو رونالدو كتيبة البرتغال أمام غانا في مواجهتهما الليلة في كأس العالم لكرة القدم ضمن المجموعة الثامنة.
البرتغال:
ديوجو كوستا.. جواو كانسيلو.. دانيلو بيريرا.. روبن دياز.. رافائيل جيريرو.. روبن نيفيز.. برناردو سيلفا.. برونو فرنانديز.. أوتافيو.. جواو فيلكس.. كريستيانو رونالدو.
غانا:
لورنس أتي زيجي.. عبد الرحمن بابا.. دانييل أمارتي.. ألكسندر جيكو.. محمد ساليسو.. أليدو سيدو.. توماس بارتي.. ساليس عبد الصمد.. محمد قدوس.. أندريه أيو.. إنياكي وليامز.