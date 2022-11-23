تشكيلة بلجيكا وكندا لمباراتهما في كأس العالم
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فيما يلي تشكيلة بلجيكا وكندا لمباراتهما في المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء.
بلجيكا:
تيبو كورتوا - يان فرتونجن - توبي ألدرفيريلد - لياندر دندونكر - تيموتي كاستاني - أكسل فيتسل - يوري تيليمانس - يانيك كاراسكو - كيفن دي بروين - إيدن هازارد - ميشي باتشواي.
كندا:
ميلان بوريان - ريتشي لاريا - كمال ميلر - ستيفن فيتوريا - أليستير جونستون - ألفونسو ديفيز - ستيفن إستاكيو - أتيبا هتشينسون - تاجون بيوكانن - جونيور هويلت - جوناتان ديفيد.