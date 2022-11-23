تشكيلة إسبانيا وكوستاريكا لمباراتهما في كأس العالم
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فيما يلي تشكيلة إسبانيا وكوستاريكا لمباراتهما في المجموعة الخامسة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء.
إسبانيا:
أوناي سيمون - سيزار أزبليكويتا - إيمريك لابورت - رودري - جوردي ألبا - سيرجيو بوسكيتس - جابي - بيدري - فيران توريس - ماركو أسينسيو - داني أولمو.
كوستاريكا:
كيلور نافاس - برايان أوفيدو - فرانسيسكو كالفو - أوسكار دوارتي - كيشر فولر - جويسون بينيت - يلتسين تيخيدا - سيلسو بورجيس - كارلوس مارتينيز - جويل كامبل - أنتوني كونتريراس.