أستراليا تحترم فرنسا لكن لا تخشاها

المصدر: رويترز

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أدرك مات رايان قائد أستراليا في كأس العالم الماضية أن لاعبي فرنسا البارزين كانوا جميعا بشرا، وطلب من لاعبي فريقه الشبان احترام بطل العالم مع عدم الخوف منه، وذلك عندما يلتقي الفريقان غدا الثلاثاء.

ودافع الحارس رايان، الذي يلعب في كأس العالم للمرة الثالثة، عن مرمى أستراليا في مباراتها الافتتاحية في نهائيات 2018، حين خسرت 2-1 من فرنسا، في مباراة حسمتها تسديدة بول بوجبا التي غيرت اتجاهها قبل تسع دقائق من النهاية.

وتذكر رايان في المؤتمر الصحفي المباراة الماضية، وقال قبل المواجهة التي ستجمع بينهما في المجموعة الرابعة "اقتربنا من تحقيق نتيجة رائعة هناك (في روسيا) ضد فرنسا... لكن الحظ عاندنا".

وأضاف "الشيء الذي تعلمته في هذا اليوم (هو) أنك يجب أن تحترم المنافس بالقدر المناسب، ولا تخاف منه أو ترتبك كثيرا.

"سنلعب غدا ضد بعض اللاعبين الرائعين في فريق قوي، لكننا جميعا بشر، ونعلم أن لدينا فرصة جيدة للفوز".

وقال المدرب جراهام أرنولد إنه حاول أيضا القيام بواجبه لتهدئة لاعبيه من خلال عدم ذكر أسماء كيليان مبابي وأنطوان جريزمان أو حتى اسم الفريق المنافس.

وقال "هذا لا يعني عدم الاحترام على الإطلاق. لكنني لم أذكر كلمة فرنسا أو أردد أسماء اللاعبين، لأن فريقي يعرف جيدا قيمة أسماء الفريق المنافس".

وأضاف "إنها (مباراة) واحد ضد واحد، عشرة لاعبين يرتدون القميص الأزرق ضد عشرة لاعبين يرتدون الزي الأصفر، إنها معركة وهذا ما ستكون عليه".

وقال أرنولد إن لاعب الوسط أيدن هروستيتش ما زال غير جاهز لبدء المباراة على ملعب الجنوب رغم تعافيه من إصابة في الكاحل.

لكنه يعتقد مع ذلك بأن خط وسط فريقه الشاب، الذي درب العديد منهم في أولمبياد طوكيو (مع منتخب أستراليا الأولمبي) سيكون على مستوى التحدي المتمثل في مواجهة لاعبين أثبتوا جودتهم دوليا.

وقال "أعرف عقليتهم، إنهم لا يتراجعون أمام أي شخص، ويعرفون فقط كيف يتطلعون للأمام والمضي قدما، ولا يهم من أمامهم".

وقال رايان إنه لم يفكر في الانضمام لقادة منتخبات سبع دول أوروبية تخلوا عن خطتهم لارتداء شارة القيادة التي تدعم المثليين، خلال مباريات اليوم الاثنين، بعدما هددهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بفرض عقوبات عليهم.

وانتقد لاعبو المنتخب الأسترالي سجل قطر في مجال حقوق الإنسان والعلاقات المثلية، في مقطع فيديو خلال الشهر الماضي.

وقال رايان "لقد أصدرنا بيانا. نحن هنا من أجل التركيز على كرة القدم، وهذا ما يدور في رأسنا الآن".

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