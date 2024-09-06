السعودية تتعادل مع إندونيسيا بتصفيات كأس العالم 2026

المصدر: د ب أ

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أهدر منتخب السعودية نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالمجموعة الثالثة في الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ستقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

واكتفى المنتخب السعودي بالتعادل 1 / 1 مع ضيفه الإندونيسي، أمس الخميس، في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا كاسحا لمنتخب اليابان 7 / صفر على ضيفه منتخب الصين، في حين اقتنص منتخب البحرين انتصارا ثمينا 1 / صفر على مضيفه منتخب أستراليا.

وتربع منتخب اليابان على قمة ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب البحرين، المتساوي معه في رصيد 3 نقاط، بينما جاء المنتخبان الإندونيسي والسعودي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة، فيما تواجد منتخبا أستراليا والصين في المركزين الخامس والسادس على التوالي بلا نقاط.

وتقدم منتخب إندونيسيا بهدف مباغت حمل توقيع راجنار أوراتمانجوين في الدقيقة 19، غير أن مصعب الجوير أحرز هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأضاع سالم الدوسري فرصة حصد النقاط الثلاث للمنتخب السعودي، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وفي المواجهة الـ15 التي تقام بين المنتخبين بمختلف المسابقات والمواجهات الودية، أصبح هذا هو التعادل الثالث في تاريخ لقاءاتهما، مقابل 12 فوزا للمنتخب السعودي، فيما واصل منتخب إندونيسيا عجزه عن تحقيق أي انتصار على المنتخب (الأخضر).

ويحل المنتخب السعودي ضيفا على نظيره الصيني يوم الثلاثاء القادم في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخب البحرين وضيفه المنتخب الياباني، فيما يلتقي منتخب إندونيسيا مع ضيفه منتخب أستراليا.

ويسعى منتخب السعودية للصعود للنسخة المقبلة من كأس العالم، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعدما شارك في المونديال بنسخ 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث في الدور الثالث للتصفيات، مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى المونديال وبطاقة إلى الملحق العالمي.

جاءت بداية مجريات المباراة متكافئة بين الفريقين، مع اعتماد المنتخب السعودي على الضغط المبكر ومحاولة السيطرة على وسط الميدان، في المقابل اتسم أداء المنتخب الإندونيسي بالثقة وحاول الاعتماد على الهجمات السريعة خاصة من الجهة اليمنى.

ونجح المنتخب الإندونيسي في مباغتة مضيفه عندما بادر في افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 بواسطة أوراتمانجوين.

وتوغل ويتان سليمان من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ومرر الكرة إلى راغنار أوراتمانجوين الذي راوغ الدفاع وسدد الكرة قوية ارتدت من قدم زميله ساندي والش لتخدع الحارس السعودي محمد العويس وتسكن الشباك.

حاول المنتخب السعودي تعديل النتيجة مبكراً من خلال محاولة التوغل عبر الأطراف خاصة من خلال الجهة اليسرى التي يتواجد فيها سالم الدوسري والتسديد أحياناً من خارج منطقة الجزاء، وسنحت له فرصة خطيرة حينما سدد محمد كانو كرة قوية أرضية بقدمه اليمنى مرت قريبة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 29.

وأجرى مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني تبديلاً اضطرارياً بخروج متعب الحربي للإصابة ودخول سعود عبد الحميد في مكانه في الدقيقة 33.

في المقابل، حاول المنتخب الإندونيسي إحكام إغلاق مناطقه الخلفية والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة من خلال استغلال سرعة أوراتمانجوين في الخط الأمامي. ولاحت له محاولة خطيرة عندما صوّب سليمان كرة قوية من خارج الصندوق لكنها جاءت سهلة بين أحضان الحارس العويس في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الأول، تمكن الأخضر السعودي من تعديل النتيجة من خلال مصعب الجوير.

وتوغل كانو من الجهة اليسرى ليمرر الكرة إلى زميله مصعب الجوير على مشارف المنطقة الذي سدد بدوره الكرة قوية بقدمه اليمنى ارتطمت بالمدافع الأندونيسي كالفن فيردونك لتخدع الحارس مارتين بيس وتسكن الشباك، ليعلن حكم اللقاء بعد ذلك عن نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المنتخب السعودي تبديلاً ثانياً بدخول عبد الرحمن غريب بدلاً من عبدالله الخيبري، وسرعان ما هدد غريب مرمى المنافس عندما سدد كرة قوية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، لكنها مرت بعيدة عن المرمى الإندونيسي في الدقيقة 48.

في المقابل، قام المدير الفني للمنتخب الإندونيسي تاي يونج-شين بإجراء تبديلين في صفوف فريقه بدخول شاين باتيناما ومارسيلينو فيردينان بدلاً من سليمان وتي هاي في محاولة للحفاظ على قوة الفريق خاصة من الناحية البدنية.

بعد ذلك ، ضغط المنتخب السعودي على مرمى منافسه في محاولة لتسجيل هدف التقدم الثاني، وسنحت له فرصة خطيرة حينما سدد الدوسري كرة قوية بقدمه اليمنى من خارج الصندوق مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 74.

وكادت السعودية أن تهز الشباك في الدقيقة 76، عندما أرسل سلطان الغنام كرة عرضية عالية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها عبد الحميد قبل أن يحولها برأسه باتجاه الزاوية اليمنى لكنها ارتدت من أسفل القائم.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للمنتخب السعودي بعد عرقلة حارس المرمى الإندونيسي بيس للمهاجم فراس البريكان داخل الصندوق، انبرى إلى تنفيذها الدوسري الذي سددها قوية نحو الزاوية اليمنى لكن الحارس تألق في التصدي لها في الدقيقة 77.

واصل المنتخب السعودي ضغطه، ولاحت له فرصة خطيرة حين سدد كانو كرة أرضية قوية من على مشارف المنطقة نحو الزاوية اليسرى تالق الحارس الأندونيسي في إبعادها في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قاد عبد الحميد هجمة سريعة من ملعب فريقه تجاه ملعب المنافس قبل أن يمرر كرة بينية خلف المدافعين على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء أمام البريكان الذي انفرد بالمرمى ليسدد كرة نحو الزاوية الضيقة لكن الحارس تألق في التصدي للكرة، وينتهي اللقاء بالتعادل.

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