فنزويلا تفرض التعادل على البرازيل والأرجنتين تهزم باراغواي بتصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

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‬أحرز إدوارد بيلو هدفا من ركلة خلفية رائعة فرضت به فنزويلا التعادل على البرازيل 1-1 في مباراة المنتخبين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمس الخميس بينما انفردت الأرجنتين بصدارة الترتيب عقب الفوز على باراغواي بهدف دون رد محققة بذلك العلامة الكاملة بعد الفوز بجميع مبارياتها.

وبعد شوط أول سلبي في كويابا افتتح المدافع جابرييل ماجالهايس التهديف في الدقيقة 50 عندما حول ركنية نيمار بضربة رأسية قوية نحو القائم القريب محرزا أول أهدافه الدولية.

وأتيحت للبرازيل فرص لتعزيز التقدم وألغى الحكم هدفا أحرزه فينيسيوس جونيور بداعي التسلل في الدقيقة 71.

وأهدر أصحاب الأرض فرصة كبيرة أخرى عندما قفز بيلو في الهواء وسدد بقوة نحو مرمى الضيوف بعد تلقيه كرة عرضية من جيفرسون سافارينو في الدقيقة 85.

وبهذا التعادل تراجعت البرازيل التي ستخوض المباراة المقبلة أمام أوروغواي في مونتيفيديو إلى المركز الثاني في ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية بينما تقدمت الأرجنتين للمركز الأول بعد فوزها في بوينس آيرس بفضل هدف مبكر رائع من نيكولاس أوتامندي.

وأحرز المدافع البالغ من العمر 35 عاما أربعة أهداف فقط في أكثر من 100 مباراة دولية سابقة مع الأرجنتين لكنه أظهر مهارة كبيرة ليضع بطل العالم في المقدمة بعد ثلاث دقائق فقط بتسديدة رائعة من ركلة ركنية.

وستواجه الأرجنتين بيرو في مباراتها المقبلة في ليما يوم 17 أكتوبر الجاري.

وفي مباراة أخرى تعادلت أوروغواي 2-2 مع كولومبيا بفضل هف متأخر من ركلة جزاء حمل توقيع داروين نونيز.

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