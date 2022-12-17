الخنوس أصغر لاعب مغربي في تاريخ كأس العالم

المصدر: د ب أ

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أصبح بلال الخنوس أصغر لاعب يشارك مع المنتخب المغربي، في تاريخ مشاركات أسود الأطلس في كأس العالم.

وشارك الخنوس في المواجهة التي خسرها المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي بهدفين لهدف اليوم السبت على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال قطر.

وسجل الخنوس ظهوره الأول بالمونديال وهو في سن 18 عاما و221 يوما.

وحطم الخنوس الرقم القياسي لأشرف حكيمي الذي شارك في مونديال روسيا 2018 وهو في سن 19 عاما و223 يوما.

وغادر الخنوس أرض الملعب في الدقيقة 57 وشارك عز الدين اوناحي بدلاً منه.

من ناحية أخرى، أصبح أشرف حكيمي وحكيم زياش أول لاعبين من المغرب يخوضان عشر مباريات في كأس العالم، ليقتسما مع الحارس السعودي محمد الدعيع صدارة قائمة اللاعبين العرب الأكثر مشاركة في المونديال.

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