الهيدوس قائد قطر: لم نكن نتمنى هذه النتيجة ولا هذا الأداء

المصدر: رويترز

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قال حسن الهيدوس قائد منتخب قطر إنه لم يكن يتمنى أن تخسر بلاده ضد الإكوادور ولا أن تلعب بالشكل الذي ظهرت به في افتتاح كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد.

وفازت الإكوادور 2-صفر على قطر بفضل هدفي إينر فالنسيا، في مباراة سيطر فيها الفريق القادم من أمريكا الجنوبية على اللعب تماما.

وقال الهيدوس لشبكة (بي.إن سبورتس) "لم نكن نتمنى حدوث هذه النتيجة، ولا الظهور بهذا الأداء، لدينا مستوى أفضل من ذلك وسنحاول أن نُظهره في المباراتين المقبلتين.

"بداية المباراة كان بها رهبة من جانبنا، وخلال أول 30 دقيقة كانت خطوط لعب المنتخب بعيدة، وهذا ما كلفنا هدفين، وبعدها لعبنا بخطوط متقاربة وبدأنا في مجاراة منتخب الإكوادور".

وأضاف "وضعنا الضغط على أنفسنا، كنا نريد اللعب بشكل أفضل بعدما حصلنا على الدعم من الجميع.

"كنا نستهدف الظهور بشكل جيد وكنا متحمسين، نعتذر للجماهير على الظهور بهذا الأداء وسنحاول أن نظهر بشكل أفضل في المباراتين المقبلتين".

وتلعب قطر ضد السنغال يوم الجمعة المقبل، قبل مواجهة هولندا في آخر مبارياتها بالمجموعة الأولى.

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