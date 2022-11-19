 تعرف على قائمة اللاعبين الغائبين عن كأس العالم بقطر للإصابة

المصدر: د ب أ

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فيما يلي قائمة باللاعبين الغائبين عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر بسبب الإصابة والمشكوك في مشاركتهم لنفس السبب.

فواز القرني (السعودية)

أصيب فواز القرني حارس منتخب السعودية خلال معسكر منتخب بلاده في أبوظبي وأعلن ناديه الشباب في 31 أكتوبر خضوعه لجراحة ناجحة وذكرت تقارير أنه سيغيب عدة أشهر عن الملاعب جراء ذلك.

بريسنل كيمبمبي (فرنسا)

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إنه ضم المدافع أكسيل ديساسي لتشكيلة المنتخب التي ستخوض النهائيات العالمية بعد أن قرر مدافع باريس سان جيرمان بريسنل كيمبمبي الخروج من المنتخب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

يوتا ناكاياما (اليابان)

سيغيب المدافع عن النهائيات بسبب إصابة في الكاحل سيغيب بسببها حتى نهاية الموسم.

بول بوجبا (فرنسا)

أصيب بوجبا في ركبته خلال فترة ما قبل بداية الموسم وخضع لجراحة في سبتمبر أيلول لإصلاح إصابة في غضروف مفصلي.

أستأنف اللاعب البالغ من العمر 29 عاما التدريبات لكن في 31 أكتوبر قالت وكيلة أعماله إن لاعب خط الوسط لن يعود إلى اللعب مع يوفنتوس ولا فرنسا بطلة العالم قبل كأس العالم بقطر.

نجولو كانتي (فرنسا)

تلقت آمال لاعب وسط تشيلسي ضربة قوية خلال فترة التعافي من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ والتي أجبرته على الاكتفاء بالمشاركة في مباراتين فقط هذا الموسم. سيغيب لأربعة أشهر بعد خضوعه لجراحة.

تيمو فيرنر (ألمانيا)

أصيب تيمو فيرنر (26 عاما) مهاجم منتخب ألمانيا في الكاحل ليخرج في الشوط الأول خلال انتصار فريقه رازان بال شبورت لايبزيج 4-صفر على شاختار دونيتسك في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في مطلع نوفمبر وسيغيب حتى نهاية 2022.

ريس جيمس (إنجلترا)

تعرض اللاعب البالغ عمره 22 عاما لإصابة في الركبة خلال مواجهة تشيلسي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا وقال إنه لن يكون جزءا من تشكيلة انجلترا في النهائيات.

ديوجو جوتا (البرتغال)

سيغيب مهاجم ليفربول بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال الفوز على مانشستر سيتي، لكن مدربه يورجن كلوب قال إنه ربما لن يحتاج إلى جراحة.

بيدرو نيتو (البرتغال)

سيخضع جناح ولفرهامبتون واندرارز البالغ عمره 22 عاما لجراحة في الكاحل بسبب إصابته أمام وست هام يونايتد في أكتوبر.

أبوبكر كمارا (فرنسا)

عانى لاعب وسط أستون فيلا من إصابة في الركبة في سبتمبر وسيغيب لما بعد كأس العالم.

أرتور ميلو (البرازيل)

تعرض لاعب الوسط المعار إلى ليفربول لإصابة عضلية خلال الاستعداد لمواجهة رينجرز في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر.

سكوت كينيدي (كندا)

تعرض المدافع البالغ من العمر 25 عاما لإصابة في الكتف في نهاية أكتوبر أثناء مشاركته مع فريق يانريجنزبورج في دوري الدرجة الثانية الألماني.

خيسوس "تيكاتيتو" كورونا (المكسيك)

أصيب جناح إشبيلية بكسر في كاحله الأيسر أثناء تدريبه مع ناديه المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني في أغسطس الماضي وخضع لجراحة.

اختير اللاعب البالغ من العمر 29 عاما ضمن التشكيلة الأولية لمدرب المكسيك جيراردو مارتينو المكونة من 31 لاعبا لكن مدرب إشبيلية خورخي سامباولي قال إنه قد يعود إلى التدريبات فقط بحلول ديسمبر.

بن تشيلويل (إنجلترا)

أصيب بن تشيلويل ظهير أيسر منتخب إنجلترا في عضلات الفخذ الخلفية في الوقت المحتسب بدل الضائع لمباراة فاز فيها تشيلسي 2-1 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا وقال بعدها بأيام أنه عانى من "إصابة كبيرة" ستبعده عن نهائيات كأس العالم.

جيوفاني لو سيلسو (الأرجنتين)

أصيب لاعب الوسط في عضلات الفخذ الخلفية خلال اللعب لفريقه فياريال الإسباني.

ماركو ريوس (ألمانيا)

تعرض قائد بروسيا دورتموند إصابة في الكاحل ولم يكتمل تعافيه في الوقت المناسب.

ساديو ماني (السنغال)

انضم المهاجم ساديو ماني لمنتخب السنغال في كأس العالم لكنه استبعد من المشاركة لاحقا عقب تعرضه لإصابة في الركبة خلال التدريب.

أمين حارث (المغرب)

تعرض أمين حارث مهاجم أولمبيك مرسيليا لإصابة في الركبة خلال مباراة في الدوري الفرنسي أمام موناكو ومن ثم استبعد من المشاركة في النهائيات العالمية.

كريستوفر نكونكو (فرنسا)

انضم مهاجم رازن بال شبورت لايبزيج الألماني لتشكيلة منتخب فرنسا لكأس العالم لكنه استبعد لاحقا بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى خلال التحام مع أحد زملائه أثناء التدريبات.

خوسيه جايا (إسبانيا)

استبعد المدافع الأيسر لنادي بلنسية من تشكيلة منتخب إسبانيا المشارك في نهائيات كأس العالم في قطر بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال التدريبات.

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